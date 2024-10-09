Aşk Bacayı Çoktan Sarmış, İşler Hızlı Gidiyor: Şeyma Subaşı'ndan Yeni Sevgilisiyle Gizemli Yatak Paylaşımı!

Şeyma Subaşı'nın 'uzun' bir aradan sonra paylaştığı gizemli yakışıklının kim olduğunu bulmuştuk hatırlarsanız! O günden bugüne yeni Brezilyalı sevgilisinden kopamayan Subaşı, bu sefer de aşkını etiketlediği gizemli bir yatak paylaşımında bulundu!