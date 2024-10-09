Aşk Bacayı Çoktan Sarmış, İşler Hızlı Gidiyor: Şeyma Subaşı'ndan Yeni Sevgilisiyle Gizemli Yatak Paylaşımı!
Aşk Bacayı Çoktan Sarmış, İşler Hızlı Gidiyor: Şeyma Subaşı'ndan Yeni Sevgilisiyle Gizemli Yatak Paylaşımı!
Şeyma Subaşı'nın 'uzun' bir aradan sonra paylaştığı gizemli yakışıklının kim olduğunu bulmuştuk hatırlarsanız! O günden bugüne yeni Brezilyalı sevgilisinden kopamayan Subaşı, bu sefer de aşkını etiketlediği gizemli bir yatak paylaşımında bulundu!
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Acun Ilıcalı'yla hayatımıza giren Şeyma Subaşı yaşadıkları fırtınalı aşk bittikten sonra da hayatımızda kaldı biliyorsunuz!
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Sosyal medya fenomeni haline gelen ve her paylaşımıyla tüm gözleri üzerine çeken Subaşı, bir süre Meedo'sunu dilinden düşürmedi. 2023 Mayıs'ta evlenen çiftimiz, dört ay sonra Eylül'de boşandı.
İkinci boşanmanın ardından uzunca bir süre aşka küsen Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya evlendikten hemen sonra yeni bir aşka yelken açtığının sinyallerini vermişti. Beyefendinin ilk pozu da birkaç gün önce geldi!
Ülke gündeminden çoook uzakta keyfi çok yerinde olan Şeyma Subaşı'ndan geçtiğimiz saatlerde bir gizemli paylaşım daha geldi.
Bu sefer ayan beyan yeni aşkı Marlon Teixeira'yı da paylaşımına etiketleyen Şeyma Subaşı, yatak odasını paylaştı...
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