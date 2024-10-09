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Belli ki Gelin ve Torun Baskısı Başlamış: Düğünde Evlilik Sorusu Sorulan Engin Akyürek'ten Anne Serzenişi!

Belli ki Gelin ve Torun Baskısı Başlamış: Düğünde Evlilik Sorusu Sorulan Engin Akyürek'ten Anne Serzenişi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
09.10.2024 - 22:56

Ünlü oyuncu Engin Akyürek, Yabancı Damat'ın Niko'su Özgür Çevik'in düğününde görüntülendi. Evlilik sorularıyla köşeye sıkıştırılan Akyürek, anne serzenişinde bulundu! 😂

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Yabancı Damat'ın Niko'su Özgür Çevik, geçtiğimiz saatlerde dört yıllık sevgilisi Hatice Kartoğlu ile dünyaevine girdi.

Yabancı Damat'ın Niko'su Özgür Çevik, geçtiğimiz saatlerde dört yıllık sevgilisi Hatice Kartoğlu ile dünyaevine girdi.

Kaçıranlar için sade fakat şık düğünün tüm detaylarından bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Düğünde boy gösterenlerden biri de ünlü ve yakışıklı oyuncu Engin Akyürek'ti!

Düğünde boy gösterenlerden biri de ünlü ve yakışıklı oyuncu Engin Akyürek'ti!

Muhabir Online'dan Yasin Koçtepe'nin mikrofonuna konuşan Engin Akyürek'e "Evlilik düşünüyor musunuz?" sorusu yöneltildi. Müzmin bekarımız derin bir oh çektikten sonra "Annem gibi sormayın, o da çok merak ediyor bu sorunun" cevabını diyerek yanıt verdi.

Muhabir Online'dan Yasin Koçtepe'nin mikrofonuna konuşan Engin Akyürek'e "Evlilik düşünüyor musunuz?" sorusu yöneltildi. Müzmin bekarımız derin bir oh çektikten sonra "Annem gibi sormayın, o da çok merak ediyor bu sorunun" cevabını diyerek yanıt verdi.

Tüm bekar ünlülerimiz gibi işi kısmet ve nasibe bağlayan Akyürek, 'inşallah o günleri de görmek nasip olur' dedirtti!

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