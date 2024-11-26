ELLE Gecesine Çenesinin Uzunluğu Göze Batan Sinem Kobal'ın Estetik Yalanlama Çabası Pek İşe Yaramadı!
ELLE Gecesine Çenesinin Uzunluğu Göze Batan Sinem Kobal'ın Estetik Yalanlama Çabası Pek İşe Yaramadı!
Kenan İmirzalıoğlu'yla evlenip iki güzel kız dünyaya getiren Sinem Kobal uzun zamandır ekranlardan uzaktaydı. Ünlü oyuncu Her Şeyin Başı Merkür isimli yeni projesi ile setlere geri döndü. Bir dönem duru güzelliğiyle öne çıkan Kobal, yeniden çalışmaya başlayınca yüzündeki değişimle dikkat çekti. Geçtiğimiz akşam da ELLE gecesinde boy gösteren Sinem Kobal'ın uzayan çenesi gündem oldu. Estetik iddialarının alıp başını yürümesinden sonra makyajsız paylaşım yapan oyuncunun çabası kimseyi inandıramadı.
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Uzun yıllar hayat verdiği 'Selena' karakteriyle hafızalarımıza kazınan Sinem Kobal, kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.
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2016 yılında ünlü oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu'yla hayatını birleştirip kızları Lalin ve Leyla'yı kucağına alan Kobal, ünlülerin estetik yaptırmak için birbirlerinden geri kalmadığı dönemde bile duru güzelliğiyle beğeni topluyordu.
2017'den bu yana herhangi bir projelerde yer almayıp, geçtiğimiz günlerde Her Şeyin Başı Merkür'le setlere dönüş yapan ünlü oyuncunun, yeniden kamera karşısına çıkması sonrası yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmamıştı.
Yüzünde özellikle de çene bölgesine bir takım işlemler yaptırdığı düşünülen Sinem Kobal geçtiğimiz akşam ELLE'in 25. yaşı için düzenlenen galaya katıldı.
Çenesinin eskisine nazaran bir hayli uzun göründüğünü düşünenlerin aklına dolgu, estetik gibi birçok işlem geldi.
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Sinem Kobal ‘estetik’ yorumlarının alıp başını yürümesinden sonra makyajsız ve doğal hallerini paylaşarak yanıt vermek istedi.
Ünlü oyuncu her ne kadar haberleri yalanlamak iste de büyük bir kitleyi inandırmayı başaramadı!
Sosyal medya kullanıcılarından gelen yorumları da birlikte görelim...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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