Emrullah Erdinç Kendisine Hakaretler Yağdıran Deniz Akkaya'ya Sağlam Bir Cevap Verdi!
Emrullah Erdinç Kendisine Hakaretler Yağdıran Deniz Akkaya'ya Sağlam Bir Cevap Verdi!
Eski manken Deniz Akkaya hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen hakime hakaret ve tehdit nedeniyle gözaltı kararı verilmişti. Karar sonrası ilk açıklamasında 'Ego delisi olmuş hakim...' diyen Akkaya, her paylaşımıyla daha da dikkat çekti. Bu sözlerinin üzerinden çok geçmemişti ki bu kez kendisi hakkında yorum yapan Dilan Polat'a sert çıkan eski manken gazeteci Emrullah Erdinç'e de hakaretler savurup tehdit etti. Sessizliğini bozan Erdinç, geçtiğimiz saatlerde X hesabından Akkaya'ya maddeler halinde sağlam bir cevap verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Eski manken ve şimdilerde magazin yorumculuğu yapan Deniz Akkaya Twitter'da, sıkıntılar yaşadığı kızının velayet davasını ele alan hakim hakkında yaptığı hakaret ve tehdit dolu paylaşımlar sebebiyle yine gündem oldu. Bu paylaşımların ardından başlatılan soruşturma kapsamında Akkaya'ya yönelik bir gözaltı kararı çıkarıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Savcılığın radarına giren paylaşımı da buradan görebilirsiniz...
Cumhuriyet Başsavcılığı'na getirileceği söylenen Akkaya, kısa süre sonra ilk açıklamasını yapan eski mankenin "Bir hakimim iki dudağı arasında kararlar alınıyor ise bu ülkede bitmişiz. Herkes neden bu kadar heyecanlı, gereken hukuki süreci işletiriz. Reddi hakim yaptığımız hakimdir bu olayın baş kahramanı. İstiyorlar ki her şey saman altından götürülsün. Bu iş en baştan beri çok hukuksuz devam ediyor. Emsal bir olay olacağına inanıyorum herkes arkasına yaslansını izlesin. Böyle bir hakime pabuç bırakacak değilim ben" diyerek dikkat çekti.
Gözaltı kararıyla ilgili haberlerin ardından, husumetlileri Dilan Polat ve Selin Ciğerci'den de paylaşımlar gelince Akkaya deliye döndü.
Dilan Polat'a laf sayarken gazeteci Emrullah Erdinç'i de fena hedefe alarak hakaretler savurdu. Akkaya "Bunların şakşakçısı Emrullah’a gelince, Emrullahcığım sanki senin annen hapisten çıkmış gibi Dilan Polat hapisten çıktığında ağzın kulaklarına vardı. Bu insanlarla ilişkilerin beni hiç ilgilendirmiyor ama sen bu durumda benim karar gördüğün kadarıyla ilgili hiçbir şey yazmayıp sonrasında bu gözaltı kararıyla ilgili haber yapıyorsun" diyerek söze girdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Deniz Akkaya, Erdinç'in Twitter paylaşımı altında kullanılan fotoğrafına da kafayı taktı.
Emrullah Erdinç'se "Emrullah sen benimle ilgili hiç yorum yapamazsın. Seninle ilgili bildiklerimi konuşursam dışarı çıkacak yüzün olmaz. Aklını başına al." diyerek kendisini tehdit eden eski mankenin sözlerine kayıtsız kalmadı!
"Deniz Akkaya'ya cevabımdır;" diyerek konuya giren Erdinç, "Deniz Akkaya'nın bildiğini zannettiği asılsız ithamlara gelelim" ifadelerini kullanarak tek tek açıklama yaptı.
👇👇
Emrullah Erdinç "Not: Başka fotoğrafınızı kullandım" diyerek fotoğraf işini de tiye aldı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın