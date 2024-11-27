Emrullah Erdinç Kendisine Hakaretler Yağdıran Deniz Akkaya'ya Sağlam Bir Cevap Verdi!

Eski manken Deniz Akkaya hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen hakime hakaret ve tehdit nedeniyle gözaltı kararı verilmişti. Karar sonrası ilk açıklamasında 'Ego delisi olmuş hakim...' diyen Akkaya, her paylaşımıyla daha da dikkat çekti. Bu sözlerinin üzerinden çok geçmemişti ki bu kez kendisi hakkında yorum yapan Dilan Polat'a sert çıkan eski manken gazeteci Emrullah Erdinç'e de hakaretler savurup tehdit etti. Sessizliğini bozan Erdinç, geçtiğimiz saatlerde X hesabından Akkaya'ya maddeler halinde sağlam bir cevap verdi.