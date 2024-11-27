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Photoshop İtirafı Geldi: Demet Akbağ'ı Bambaşka Birine Çeviren Emel Müftüoğlu'nun İçtenliği Gülümsetti!

Photoshop İtirafı Geldi: Demet Akbağ'ı Bambaşka Birine Çeviren Emel Müftüoğlu'nun İçtenliği Gülümsetti!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
27.11.2024 - 09:11

Şarkılarıyla 90'lı yıllara bambaşka bir tat katan Emel Müftüoğlu sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Özellikle de fotoğraflarına uyguladığı shoplarla dikkat çekiyor kendisi. Bir dönem Selda Bağcan'ı tanınamaz hale getiren sempatik şarkıcının yanında bu kez de Demet Akbağ vardı. Yakın arkadaşının paylaşmasına karşı çıktığını söylediği kareyi paylaşan Müftüoğlu'nun doğallık kokan itirafı da yüzlerimizi gülümsetti.

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90'lı yılların favori isimlerinden olan Emel Müftüoğlu 'Hovarda', 'Eğlenilecek Kızlar Evlenilecek Kızlar' şarkıları ve 'Karlar Düşer', 'Faka Bastın', 'Emel'ce', 'Ruhun Duymaz' gibi albümleriyle hafızalarımıza kazındı.

90'lı yılların favori isimlerinden olan Emel Müftüoğlu 'Hovarda', 'Eğlenilecek Kızlar Evlenilecek Kızlar' şarkıları ve 'Karlar Düşer', 'Faka Bastın', 'Emel'ce', 'Ruhun Duymaz' gibi albümleriyle hafızalarımıza kazındı.

Şarkıcılık kariyerinin yanısıra oyunculuğuyla da büyük beğeni toplayan Müftüoğlu özel hayatıyla da gözler onunda olan ünlülerimizden.

Şarkıcılık kariyerinin yanısıra oyunculuğuyla da büyük beğeni toplayan Müftüoğlu özel hayatıyla da gözler onunda olan ünlülerimizden.

Ünlü şarkıcının aktif olarak kullandığı Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar da zaman zaman gündeme taşınıyor. Bunun en büyük nedeniyse kendisinin bolca uyguladığı filtre ve photoshop düzeyi!

Ünlü şarkıcının aktif olarak kullandığı Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar da zaman zaman gündeme taşınıyor. Bunun en büyük nedeniyse kendisinin bolca uyguladığı filtre ve photoshop düzeyi!

Belki denk gelmişsinizdir, kendisi bir ara Selda Bağcan'ı tanınmaz hale getirmişti.

Emel Müftüoğlu bu sefer de Demet Akbağ'yla yan yana verdiği bir pozunu paylaştı. Bu karesine de "Bu resmi koyarken Demet fena karşı çıktı. 'Sakın bak çok oynanmış duruyor' diye. Halbuki resim aslında o aynı ama ben inanılmaz kötü çıkmışım. Yanağım on kat kırışık [asla öyle değilim 🤣🤣🤣 O zarif ellerim kollarım kocaman. Çağrı'ya 'Beni düzeltir misin?' dedim. Ahanda ben anca bu kadar düzelebildim" notunu düştü.

Emel Müftüoğlu bu sefer de Demet Akbağ'yla yan yana verdiği bir pozunu paylaştı. Bu karesine de "Bu resmi koyarken Demet fena karşı çıktı. 'Sakın bak çok oynanmış duruyor' diye. Halbuki resim aslında o aynı ama ben inanılmaz kötü çıkmışım. Yanağım on kat kırışık [asla öyle değilim 🤣🤣🤣 O zarif ellerim kollarım kocaman. Çağrı'ya 'Beni düzeltir misin?' dedim. Ahanda ben anca bu kadar düzelebildim" notunu düştü.

Bu fotoğrafı gören Demet Akbağ ve kullanıcılardan gelen yorumları da buraya bırakıyoruz...

Bu fotoğrafı gören Demet Akbağ ve kullanıcılardan gelen yorumları da buraya bırakıyoruz...
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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
Magazin Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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