Hepsi Grubunun Güçlü Sesi Gülçin Ergül'ün Kilo Almasına Gelen Patavatsız Yorumlara Had Bildiren Kullanıcılar!

Bir dönemin genç kızlarını kendilerine hayran bırakan Hepsi grubunun eski üyelerinden Gülçin Ergül, şu sıralar sıkça gündem oluyor. Müzik kariyerine bireysel olarak devam eden Gülçin, aldığı kilolar yüzünden acımasız bir kesimin eleştirilerine maruz kalıyor. Daha önce 'kortizol yüzünden' diyerek açıklama yapsa da patavatsızlıklar devam ediyor. Geçtiğimiz siyah dantel detaylı bir kombinle konser veren Gülçin'e yine ağır eleştiriler geldi. Bu sefer ünlü şarkıcıdan önce kendisini sevenler gerekli kişilere had bildirdi.