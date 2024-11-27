Hepsi Grubunun Güçlü Sesi Gülçin Ergül'ün Kilo Almasına Gelen Patavatsız Yorumlara Had Bildiren Kullanıcılar!
Hepsi Grubunun Güçlü Sesi Gülçin Ergül'ün Kilo Almasına Gelen Patavatsız Yorumlara Had Bildiren Kullanıcılar!
Bir dönemin genç kızlarını kendilerine hayran bırakan Hepsi grubunun eski üyelerinden Gülçin Ergül, şu sıralar sıkça gündem oluyor. Müzik kariyerine bireysel olarak devam eden Gülçin, aldığı kilolar yüzünden acımasız bir kesimin eleştirilerine maruz kalıyor. Daha önce 'kortizol yüzünden' diyerek açıklama yapsa da patavatsızlıklar devam ediyor. Geçtiğimiz siyah dantel detaylı bir kombinle konser veren Gülçin'e yine ağır eleştiriler geldi. Bu sefer ünlü şarkıcıdan önce kendisini sevenler gerekli kişilere had bildirdi.
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İlk parçalarını piyasaya sürdükten sonra milyonlarca genç kızın kalbini fetheden Hepsi grubu günümüzde de şarkılarıyla müzik listelerimizi süslemeye devam ediyor.
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'Hep Bana' parçasının klibi yayınlandıktan sonra Gülçin Ergül'ün gruptan ayrılması büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştı.
O günden yoluna bir süre Yasemin, Eren ve Cemre olarak devam edi dağılan gruptan çıkan Gülçin müzik kariyerine bireysel olarak devam etmişti.
2021 yılında geçirdiği trafik kazasından kendisi yaralı kurtulursan sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'yı kaybeden Gülçin bir çok zor zamandan geçti. Kendisi sağlık sorunlarıyla da mücadele etmeye başladı.
Kendisi hem şimdilerde Big5 yarışmasında jürilik yapmasıyla hem de aldığı kilolarla gündeme geliyor. Hatta geçtiğimiz hafta verdiği bir konserinde bu yüzden oldukça acımasız yorumlara maruz kalmıştı.
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Eleştirilere karşı sessiz kalmayan Gülçin Evet uzun yoğun tempolu çekimler, zatürre derken spor yapamıyorum. Kilo aldım ama bence en çok da kortizol yüzünden. Acımasız yorumlarınız bir gün bumerang olup sizi de vurur, içim rahat." demişti.
Sevilen şarkıcı geçtiğimiz günlerde de dinleyicilerinin karşısına çıktı. Birkaç tane Hepsi grubu şarkısı okuyan Ergül siyah kombini ve güçlü sesiyle izleyenleri hayran bıraktı.
Gülçin Ergül'ün konser görüntüleri sosyal medyada gündem olunca yine bir kesim tarafından acımasız yorumlar geldi ancak şarkıcının sevenlerinden kapak gibi yanıtlar geldi!
O anları da burdan izleyebilirsiniz...
Hadi gelin, kimler neler demiş beraber görelim:
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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