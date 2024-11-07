Hepsi Grubunun Eski Üyesi Gülçin Ergül Kilo Eleştirilerine Sessiz Kalmadı: "Göbeğimin Bir Kısmı Diyaframım"
Hepsi Grubunun Eski Üyesi Gülçin Ergül Kilo Eleştirilerine Sessiz Kalmadı: "Göbeğimin Bir Kısmı Diyaframım"
Bir döneme damgasını vuran Hepsi grubunu ve grubun en sevilen üyelerinden biri olan Gülçin'i mutlaka hatırlıyorsunuzdur. Türk pop müziğinin unutulmaz gruplarından Hepsi'nin eski üyesi Gülçin, gruptan ayrılan ilk isim olmuş ve kariyerine tek başına devam etme kararı almıştı. Grubun diğer üyeleriyle yaşadığı sorunları bir yana bırakalım, müzik kariyeri ve sesiyle şimdilerde de gönül verdiği işini yapan Gülçin Ergül sahne almaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün seveneleriyle buluşan isim kısa sürede kilosuyla eleştiri topladı. Şarkıcı o eleştirilere sessiz kalmadı.
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İlk parçalarını yayınladıkları andan itibaren akıl almaz bir üne kavuşan Hepsi grubunu ve şarkılarını şimdilerde bile duymaya hepimiz aşinayız.
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Maalesef müzik sektöründe yakaladıkları başarıyı aralarındaki arkadaş ilişkisinde bir türlü sürdüremeyen grup üyeleri kısa bir süre içinde pek çok anlaşmazlık yaşamış, grubu ilk terk eden isim ise Gülçin olmuştu.
Sık sık eski grup üyeleriyle yaşadığı çıkışlarla gündeme gelen Gülçin'i ise şu sıralar müzik kariyerine oldukça odaklanmış şekilde görüyoruz.
Hem müzik dünyasında hem de ekranlarda iz bırakan Gülçin, Hepsi'nin bir parçası olarak büyük bir hayran kitlesi edinmiş, fakat bu başarıyı bireysel olarak sürdürme kararı almıştı.
Geçtiğimiz gün dinleyicileriyle buluşan Gülçin Ergül'e kısa sürede sosyal medya kullanıcılarından 'kilo' eleştirileri yükseldi.
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O anları sosyal medya hesabından paylaşan ve kısa sürede kilosuyla ilgili yapılan olumsuz tepkilerle karşılaşan şarkıcı bu yorumlara sessiz kalmadı. Ergül, "Evet uzun yoğun tempolu çekimler, zatürre derken spor yapamıyorum. Kilo aldım ama bence en çok da kortizol yüzünden. Acımasız yorumlarınız bir gün bumerang olup sizi de vurur, içim rahat." açıklamasında bulundu.
"Ben de kısa zaman önce ve yıllarca inceydim. Ne olacağını bilemezsiniz. Ben yine kilo veririm siz merak etmeyin. Ha bir de göbeğimin bir kısmı diyaframım. Güzel şarkı söylemeye yarıyor" ifadelerini kullanan Ergül sözlerini böyle noktaladı.
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