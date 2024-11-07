Hepsi Grubunun Eski Üyesi Gülçin Ergül Kilo Eleştirilerine Sessiz Kalmadı: "Göbeğimin Bir Kısmı Diyaframım"

Bir döneme damgasını vuran Hepsi grubunu ve grubun en sevilen üyelerinden biri olan Gülçin'i mutlaka hatırlıyorsunuzdur. Türk pop müziğinin unutulmaz gruplarından Hepsi'nin eski üyesi Gülçin, gruptan ayrılan ilk isim olmuş ve kariyerine tek başına devam etme kararı almıştı. Grubun diğer üyeleriyle yaşadığı sorunları bir yana bırakalım, müzik kariyeri ve sesiyle şimdilerde de gönül verdiği işini yapan Gülçin Ergül sahne almaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün seveneleriyle buluşan isim kısa sürede kilosuyla eleştiri topladı. Şarkıcı o eleştirilere sessiz kalmadı.