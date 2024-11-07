Çaycı Hüseyin Rolüyle Tanınan Alparslan Özmol Hakkında Çıkan 'Öldü' Haberlerinin Ardındaki Gerçek Ne?
Çaycı Hüseyin Rolüyle Tanınan Alparslan Özmol Hakkında Çıkan 'Öldü' Haberlerinin Ardındaki Gerçek Ne?
Çocuklar Duymasın dizisindeki 'Çaycı Hüseyin' lakabıyla tanınan Alparslan Özmol hakkında çıkan 'öldü' haberleri hakkında ilk defa konuştu. Eser Yenenler'in bir programına konuk olan Özmol haberlerin nasıl başladığını anlatırken aynı zamanda hakkında yapılan vefat haberlerinin ardından yaşananları da anlattı. İzleyiciyi kahkahaya boğan Özmol daha öncesinde 'Bana karakter bulmak istiyorsanız öldü karakterini bulmayın. Bu adam yaşıyor kardeşim, adamı hasta etmeyin.' ifadelerini kullanmıştı. Gelin bu haberlerin kaynağında yer alan olayı oyuncunun ağzından birlikte dinleyelim👇
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Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Çaycı Hüseyin rolüyle adından bahsettiren Alparslan Özmol'u çoğumuz "Çaylar" repliğiyle ya da "Adamı hasta etmeyin" sözleriyle anımsıyoruz.
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Zaman zaman adından sosyal medya paylaşımlarıyla bahsettiren Alparslan Özmol, Eser Yenenler'in programında yaptığı açıklamayla gündeme geldi.
Sosyal medyada hakkında çıkan 'öldü' haberlerine daha önce de tepki gösteren oyuncu haberin kaynağını ve neler yaşandığını ilk defa anlattı.
Önemli bir reklam filmi için sete gitmesi gerektiğini fakat uyuyakaldığını anlatan Özmol, yapımcı ve yönetmenin "Bu kadar önemli bir işe gelemediyse kesin ölmüştür" dediğini ve bu şekilde 'öldü' haberlerinin ortaya çıktığını söyledi.
Haberin hız kesmeden yayıldığını ve bir türlü önünü alamadığını açıklayan oyuncu ise ardından yaşananları anlatırken seyirciyi kahkahaya boğdu.
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Yenenler'in "Kim ölse sen de TT oluyosun" sözlerine karşılık ölüm haberlerinin ardından "saklanıyorum, tuşlu telefona dönüyorum" diyen isim izleyiciyi güldürdü.
Gelin o anları birlikte izleyelim 👇
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