Çaycı Hüseyin Rolüyle Tanınan Alparslan Özmol Hakkında Çıkan 'Öldü' Haberlerinin Ardındaki Gerçek Ne?

Çocuklar Duymasın dizisindeki 'Çaycı Hüseyin' lakabıyla tanınan Alparslan Özmol hakkında çıkan 'öldü' haberleri hakkında ilk defa konuştu. Eser Yenenler'in bir programına konuk olan Özmol haberlerin nasıl başladığını anlatırken aynı zamanda hakkında yapılan vefat haberlerinin ardından yaşananları da anlattı. İzleyiciyi kahkahaya boğan Özmol daha öncesinde 'Bana karakter bulmak istiyorsanız öldü karakterini bulmayın. Bu adam yaşıyor kardeşim, adamı hasta etmeyin.' ifadelerini kullanmıştı. Gelin bu haberlerin kaynağında yer alan olayı oyuncunun ağzından birlikte dinleyelim👇