Barış Alper Yılmaz'ın Annesiyle Döktürdüğü Anlara Kullanıcıların Gelin Güvey Olduğu Yorumlar Gecikmedi

Galatasaray'ın genç ve karizmatik futbolcularından biri olan Barış Alper Yılmaz hem yetenekleri hem de imza attığı başarılarıyla adından bahsettirmeye devam etmişti. Geçtiğimiz günlerde elçisi olduğu markanın lansmanına katılan Yılmaz eğlenceli görüntülerle sosyal medya gündemine damga vurmuştu. Zaman zaman konuşma tarzıyla zaman zaman da yakışıklılığıyla beğeni toplayan ismin annesiyle dans ettiği anlara birçok yorum geldi. Gelin ünlü futbolcuya yapılan yorumlara birlikte bakalım 👇