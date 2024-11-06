Barış Alper Yılmaz'ın Annesiyle Döktürdüğü Anlara Kullanıcıların Gelin Güvey Olduğu Yorumlar Gecikmedi
Barış Alper Yılmaz'ın Annesiyle Döktürdüğü Anlara Kullanıcıların Gelin Güvey Olduğu Yorumlar Gecikmedi
Galatasaray'ın genç ve karizmatik futbolcularından biri olan Barış Alper Yılmaz hem yetenekleri hem de imza attığı başarılarıyla adından bahsettirmeye devam etmişti. Geçtiğimiz günlerde elçisi olduğu markanın lansmanına katılan Yılmaz eğlenceli görüntülerle sosyal medya gündemine damga vurmuştu. Zaman zaman konuşma tarzıyla zaman zaman da yakışıklılığıyla beğeni toplayan ismin annesiyle dans ettiği anlara birçok yorum geldi. Gelin ünlü futbolcuya yapılan yorumlara birlikte bakalım 👇
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Galatasaray'ın genç yeteneklerinden Barış Alper Yılmaz, sadece futbol sahasında gösterdiği performansla değil, aynı zamanda samimi tavırlarıyla ve yakışıklılığıyla da beğeni topluyor.
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Magazin dünyasında da adını karıştığı aşk iddialarıyla duyurmaya devam eden Barış Alper Yılmaz'ı daha önce Melisa Döngel ve Şeyma Subaşı gibi isimlerle anmıştık belki hatırlarsınız.
Kısa sürede taraftarın gönlünde taht kurmayı başaran futbolcunun aynı zamanda son derece sempatik ve enerjik bulunan tavırlarının yanı sıra sosyal medya paylaşımları da bir o kadar dikkat çekiyor.
Geçtiğimiz günlerde ünlü bir spor markasının elçisi olarak lansmanda boy gösteren Barış Alper Yılmaz'ın görüntüleri kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturmuştu.
Annesiyle ve babasıyla lansmanda dans eden ismin o anlarının altına yapılan yorumlar ise güldürdü!
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