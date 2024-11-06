Trump'ın Seçimi Kazanmasıyla Birlikte Herkesten Nefret Ettiğini Söyleyen Cardi B Ağızları Açık Bıraktı

Uzun süredir manşetlere konu olan ABD Başkanlık Seçimleri 5 Kasım günü gerçekleşti. Kamala Harris ve Donald Trump arasındaki seçim mücadelesi milyonları ekranlara kitlerken ünlü isimlerin destek verdiği adaylar da ayrı konu oldu. Kamala'yı ve Trump'ı destekleyen isimler mitinglere katılırken oy kullanımı için de çağrıda bulunmuştu. Geçtiğimiz gün başlayan oy kullanma maratonu son bulurken 2024 ABD Seçimlerinin galibi Donald Trump oldu. Kamala destekçilerinden biri olan ünlü rapçi Cardi B'nin sosyal medya paylaşımları ise dikkat çekti.