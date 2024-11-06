Trump'ın Seçimi Kazanmasıyla Birlikte Herkesten Nefret Ettiğini Söyleyen Cardi B Ağızları Açık Bıraktı
Trump'ın Seçimi Kazanmasıyla Birlikte Herkesten Nefret Ettiğini Söyleyen Cardi B Ağızları Açık Bıraktı
Uzun süredir manşetlere konu olan ABD Başkanlık Seçimleri 5 Kasım günü gerçekleşti. Kamala Harris ve Donald Trump arasındaki seçim mücadelesi milyonları ekranlara kitlerken ünlü isimlerin destek verdiği adaylar da ayrı konu oldu. Kamala'yı ve Trump'ı destekleyen isimler mitinglere katılırken oy kullanımı için de çağrıda bulunmuştu. Geçtiğimiz gün başlayan oy kullanma maratonu son bulurken 2024 ABD Seçimlerinin galibi Donald Trump oldu. Kamala destekçilerinden biri olan ünlü rapçi Cardi B'nin sosyal medya paylaşımları ise dikkat çekti.
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ABD Başkanlık Seçimleri 5 Kasım günü milyonlarca vatandaşın sandık başına giderek oy kullanmasıyla başladı. Donald Trump ve Kamala Harris'in kıyasıya mücadelesini takip eden seçimde ise sonuç geçtiğimiz saatlerde belli oldu.
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Demokrat Parti adayı Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump’ı destekleyen ünlü isimler de hem gündemde hem de magazin dünyasında büyük ses getirdi.
244 milyon seçmenin oy kullandığı seçimde başkanlığın galibi Trump olurken Kamala Harris'i destekleyen isimlerden Cardi B Harris'in kaybetmesinin ardından sosyal medyadan tepkisini dile getirdi.
Jennifer Lopez, Taylor Swift, Katy Perry gibi isimler mitinglerde Kamala Harris'e desteklerini belirtirken sonuçlara bir tepki de Cardi B'den geldi.
Trump destekçilerine tepki gösteren isim "hepinizden nefret ediyorum" derken Harris'le gurur duyduğunu söyledi.
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Cardi B'nin Donald Trump'a oy veren eyaletlere "Bu yüzden bazı eyaletlerinizde kasırgalar yaşanıyor." ifadelerini kullanması dikkatlerden kaçmadı.
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