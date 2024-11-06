Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Trump'ın Seçimi Kazanmasıyla Birlikte Herkesten Nefret Ettiğini Söyleyen Cardi B Ağızları Açık Bıraktı

Trump'ın Seçimi Kazanmasıyla Birlikte Herkesten Nefret Ettiğini Söyleyen Cardi B Ağızları Açık Bıraktı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
06.11.2024 - 18:37 Son Güncelleme: 06.11.2024 - 18:56

Uzun süredir manşetlere konu olan ABD Başkanlık Seçimleri 5 Kasım günü gerçekleşti. Kamala Harris ve Donald Trump arasındaki seçim mücadelesi milyonları ekranlara kitlerken ünlü isimlerin destek verdiği adaylar da ayrı konu oldu. Kamala'yı ve Trump'ı destekleyen isimler mitinglere katılırken oy kullanımı için de çağrıda bulunmuştu. Geçtiğimiz gün başlayan oy kullanma maratonu son bulurken 2024 ABD Seçimlerinin galibi Donald Trump oldu. Kamala destekçilerinden biri olan ünlü rapçi Cardi B'nin sosyal medya paylaşımları ise dikkat çekti.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

ABD Başkanlık Seçimleri 5 Kasım günü milyonlarca vatandaşın sandık başına giderek oy kullanmasıyla başladı. Donald Trump ve Kamala Harris'in kıyasıya mücadelesini takip eden seçimde ise sonuç geçtiğimiz saatlerde belli oldu.

ABD Başkanlık Seçimleri 5 Kasım günü milyonlarca vatandaşın sandık başına giderek oy kullanmasıyla başladı. Donald Trump ve Kamala Harris'in kıyasıya mücadelesini takip eden seçimde ise sonuç geçtiğimiz saatlerde belli oldu.

Demokrat Parti adayı Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump’ı destekleyen ünlü isimler de hem gündemde hem de magazin dünyasında büyük ses getirdi.

Demokrat Parti adayı Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump’ı destekleyen ünlü isimler de hem gündemde hem de magazin dünyasında büyük ses getirdi.

244 milyon seçmenin oy kullandığı seçimde başkanlığın galibi Trump olurken Kamala Harris'i destekleyen isimlerden Cardi B Harris'in kaybetmesinin ardından sosyal medyadan tepkisini dile getirdi.

244 milyon seçmenin oy kullandığı seçimde başkanlığın galibi Trump olurken Kamala Harris'i destekleyen isimlerden Cardi B Harris'in kaybetmesinin ardından sosyal medyadan tepkisini dile getirdi.

Jennifer Lopez, Taylor Swift, Katy Perry gibi isimler mitinglerde Kamala Harris'e desteklerini belirtirken sonuçlara bir tepki de Cardi B'den geldi.

Jennifer Lopez, Taylor Swift, Katy Perry gibi isimler mitinglerde Kamala Harris'e desteklerini belirtirken sonuçlara bir tepki de Cardi B'den geldi.

Ünlü isimlerin kimi desteklediğinden bu yazımızda bahsetmiştik 👇

Trump destekçilerine tepki gösteren isim "hepinizden nefret ediyorum" derken Harris'le gurur duyduğunu söyledi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Cardi B'nin Donald Trump'a oy veren eyaletlere "Bu yüzden bazı eyaletlerinizde kasırgalar yaşanıyor." ifadelerini kullanması dikkatlerden kaçmadı.

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın