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Kurt Efe İçin Denmişti: Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ Çiftinin İngiltere'ye Taşınmasının Asıl Sebebi Ne?

Kurt Efe İçin Denmişti: Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ Çiftinin İngiltere'ye Taşınmasının Asıl Sebebi Ne?

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
07.11.2024 - 12:02

Gündemin en merak edilen çiftlerinden biri olan, sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi çeken Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ çiftinin adını duymaya çoğumuz alıştık. Ünlü çiftimiz şu sıralar oğulları Kurt Efe'yle kurdukları sevimli aile ile magazin manşetlerine konu oluyor. Son dönemde gözlerden olabildiğince uzak bir yaşantı sürdürmeye çabalayan aile geçtiğimiz günlerde ortaya atılan bir iddia ile gündeme gelmişti. Oğullarının eğitimi için İngiltere'yi tercih ettikleri iddia edilen Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ çiftinin neden yurt dışına çıktığı belli oldu! İlk açıklama Milliyet'ten Ali Eyüboğlu'na konuşan Başak Dizer'den geldi. Bakın ünlü çiftin oğullarını da alıp İngiltere'ye gitme nedeni neymiş👇

Kaynak: https://www.milliyet.com.tr/magazin/k...
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Başarılı oyunculuğu ve karizmatik görünüşü dışında kurduğu küçük aile ve oğlu Kurt Efe'yle olan paylaşımlarıyla da adından bahsettiren Kıvanç Tatlıtuğ, Başak Dizer'le yaşadığı mutlu beraberliği sürdürüyor bildiğiniz gibi.

Başarılı oyunculuğu ve karizmatik görünüşü dışında kurduğu küçük aile ve oğlu Kurt Efe'yle olan paylaşımlarıyla da adından bahsettiren Kıvanç Tatlıtuğ, Başak Dizer'le yaşadığı mutlu beraberliği sürdürüyor bildiğiniz gibi.

Magazin dünyasının en gözde çiftlerinden biri olan Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ ikilisi geçtiğimiz günlerde bir iddiayla gündeme gelmişti.

Magazin dünyasının en gözde çiftlerinden biri olan Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ ikilisi geçtiğimiz günlerde bir iddiayla gündeme gelmişti.

Sabah'ın haberine göre, Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ çiftinin oğulları Kurt Efe'nin eğitimi için İngiltere'ye taşınacağı iddia edilmişti.

Sabah'ın haberine göre, Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ çiftinin oğulları Kurt Efe'nin eğitimi için İngiltere'ye taşınacağı iddia edilmişti.

Detaylardan burada bahsettik 👇

Milliyet'ten Ali Eyüboğlu'nun haberine göre çiftin İngiltere'ye geçici olarak taşındığı söylendi. Başak Dizer yaptığı açıklamada Londra'ya gitmelerinin asıl nedenini açıkladı.

Milliyet'ten Ali Eyüboğlu'nun haberine göre çiftin İngiltere'ye geçici olarak taşındığı söylendi. Başak Dizer yaptığı açıklamada Londra'ya gitmelerinin asıl nedenini açıkladı.

Kurt Efe’nin eğitim hayatına Londra’da başlayacağını söyleyen haberlere yanıt veren Başak Dizer oğulları için değil Kıvanç Tatlıtuğ için Londra'da olduklarını söyledi.

Kurt Efe’nin eğitim hayatına Londra’da başlayacağını söyleyen haberlere yanıt veren Başak Dizer oğulları için değil Kıvanç Tatlıtuğ için Londra'da olduklarını söyledi.
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Dizer, “Kıvanç’ın üç ay sürecek aşçılık kursu için Londra’dayız. Kurs bitince döneceğiz.” ifadelerini kullandı.

Dizer, “Kıvanç’ın üç ay sürecek aşçılık kursu için Londra’dayız. Kurs bitince döneceğiz.” ifadelerini kullandı.
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