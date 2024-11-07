Kurt Efe İçin Denmişti: Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ Çiftinin İngiltere'ye Taşınmasının Asıl Sebebi Ne?

Gündemin en merak edilen çiftlerinden biri olan, sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi çeken Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ çiftinin adını duymaya çoğumuz alıştık. Ünlü çiftimiz şu sıralar oğulları Kurt Efe'yle kurdukları sevimli aile ile magazin manşetlerine konu oluyor. Son dönemde gözlerden olabildiğince uzak bir yaşantı sürdürmeye çabalayan aile geçtiğimiz günlerde ortaya atılan bir iddia ile gündeme gelmişti. Oğullarının eğitimi için İngiltere'yi tercih ettikleri iddia edilen Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ çiftinin neden yurt dışına çıktığı belli oldu! İlk açıklama Milliyet'ten Ali Eyüboğlu'na konuşan Başak Dizer'den geldi. Bakın ünlü çiftin oğullarını da alıp İngiltere'ye gitme nedeni neymiş👇