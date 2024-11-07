Narin Davası İçin Diyarbakır'a Giden Gülben Ergen Duruşma Salonundayken Avukatların Alınmadığı İddia Edildi

Kaybolmasından günler sonra cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın cinayeti tüm ülkeyi yasa boğmuştu. Gözler ise bugün gerçekleşecek ilk duruşmaya çevrilmiş durumda. Diyarbakır'da yaşanan vahşete kurban giden 8 yaşındaki Narin'in davasına ilk günden bu yana yakından takip eden Gülben Ergen bugün görülecek duruşma için geçtiğimiz gün yola çıktı. Saat 9'da başlayan Narin Güran davası için adliyede hazır bulunan Gülben Ergen'in salona alındığı fakat avukatların dışarda kaldığı söylendi. Now Tv'nin haberine göre, içeri alınmayan avukatların tepki gösterdiği iddia edildi.