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Narin Davası İçin Diyarbakır'a Giden Gülben Ergen Duruşma Salonundayken Avukatların Alınmadığı İddia Edildi

Narin Davası İçin Diyarbakır'a Giden Gülben Ergen Duruşma Salonundayken Avukatların Alınmadığı İddia Edildi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
07.11.2024 - 10:20

Kaybolmasından günler sonra cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın cinayeti tüm ülkeyi yasa boğmuştu. Gözler ise bugün gerçekleşecek ilk duruşmaya çevrilmiş durumda. Diyarbakır'da yaşanan vahşete kurban giden 8 yaşındaki Narin'in davasına ilk günden bu yana yakından takip eden Gülben Ergen bugün görülecek duruşma için geçtiğimiz gün yola çıktı. Saat 9'da başlayan Narin Güran davası için adliyede hazır bulunan Gülben Ergen'in salona alındığı fakat avukatların dışarda kaldığı söylendi. Now Tv'nin haberine göre, içeri alınmayan avukatların tepki gösterdiği iddia edildi.

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Diyarbakır'da kaybolmasından 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın cinayetinin ardındaki gelişmeler tüyler ürpertmiş ve ortaya atılan iddialar kan dondurmuştu.

Diyarbakır'da kaybolmasından 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın cinayetinin ardındaki gelişmeler tüyler ürpertmiş ve ortaya atılan iddialar kan dondurmuştu.

8 yaşındaki Narin'in cansız bedenine ulaşılmasının ardından ise birçok isim tepkisini dile getirmiş ve bu korkunç olay karşısında öfkesini belli etmişti.

8 yaşındaki Narin'in cansız bedenine ulaşılmasının ardından ise birçok isim tepkisini dile getirmiş ve bu korkunç olay karşısında öfkesini belli etmişti.

Olay hakkındaki gelişmeleri ilk günden beri yakından takip eden Gülben Ergen ise bu süreçte adını en çok duyduğumuz ünlü isimlerden birisiydi.

Olay hakkındaki gelişmeleri ilk günden beri yakından takip eden Gülben Ergen ise bu süreçte adını en çok duyduğumuz ünlü isimlerden birisiydi.

Bugün gerçekleşecek Narin Güran cinayeti davası için geçtiğimiz gece Diyarbakır'a uçan Gülben Ergen saat 9'da başlayan duruşma için adliyeye giriş yaptı.

Bugün gerçekleşecek Narin Güran cinayeti davası için geçtiğimiz gece Diyarbakır'a uçan Gülben Ergen saat 9'da başlayan duruşma için adliyeye giriş yaptı.
twitter.com

X hesabından anbean paylaşım yapan Ergen'in ise duruşma salonuna alındığı fakat avukatların dışarda bırakıldığı söylendi.

X hesabından anbean paylaşım yapan Ergen'in ise duruşma salonuna alındığı fakat avukatların dışarda bırakıldığı söylendi.
twitter.com
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Şarkıcı duruşma salonuna giriş yaparken, avukat, baro başkanları, çocuk hakları sorumlusu dışarıda kaldığı iddia edildi. Now Tv'nin haberine göre avukatların duruma tepki gösterdiği söylendi.

Şarkıcı duruşma salonuna giriş yaparken, avukat, baro başkanları, çocuk hakları sorumlusu dışarıda kaldığı iddia edildi. Now Tv'nin haberine göre avukatların duruma tepki gösterdiği söylendi.
twitter.com

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