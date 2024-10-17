İyice Dallas’a Döndü: Hızını Alamayan Bahar Candan’dan ‘İhanet Etti’ Dediği Ablası Nihal Candan’a Fena Sıfat
İyice Dallas’a Döndü: Hızını Alamayan Bahar Candan’dan ‘İhanet Etti’ Dediği Ablası Nihal Candan’a Fena Sıfat
Tahliye edildikten sonra eski şatafatlı hayatına kısa sürede dönen Bahar Candan, ablası Nihal Candan hakkındaki ihanet iddialarıyla ortalığı kasıp kavurdu. Takipçilerine 'N'oluyor?' diye sorgulatan Bahar Candan bu kez de fena bir göndermeyle ablanın fotoğrafını paylaştı.
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Nihal Candan ve Bahar Candan kardeşler İşte Benim Stilim adlı moda programıyla hayatımıza girmiş ve o zamandan sonra bir daha da çıkmamıştı.
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Şatafatlı hayatlarını sosyal medyada gözümüze sokmaktan çekinmeyen Candan kardeşler, dolandırıcılık çetesine üye oldukları iddiasıyla 16 Kasım 2023'te tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Cezaevine girdikten beş buçuk ay sonra, anoreksiya (yiyememe) hastalığına yakalanıp 37 kiloya kadar düştüğü belirtilip hakkındaki araştırmalar sonucu tutuksuz yargılanmasına karar verilen Nihal Candan'ın tahliyesi büyük olay olmuştu. Nihal'den sonra 20 Eylül'de de kardeşi Bahar için tutuksuz yargılanma kararı çıkmıştı.
Tahliyeleriyle tartışma yaratan kardeşler cezaevinden çıktıktan sonra eski hallerine hemen geri döndüler, özellikle de Bahar Candan.
Sosyal medyada eski popülerliklerinin olmadığının farkında olup adeta 'Nasıl etkileşim kasarız?' diye düşünen ikiliden Bahar'ın, ablası Nihal hakkındaki iddiaları ortalığı feci karıştırdı.
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Nihal'in, kardeşinin nefessiz şekilde yaptığı paylaşımların hiçbirine aldırış etmeyip sürekli spor yaptığı anları paylaşması da dikkat çekti.
Bahar Candan bunun üzerine yine rahat durmadı! Önce, geçtiğimiz gün "Saçma sapan açıklamalar" yaptığını kabul edip özür dilediği ablasıyla dalga geçen bir reels paylaştı.
Bununla da yetinmeyen Bahar Candan ablasının Instagram'dan paylaştığı bir karesini yayınlayarak fena bir gönderme yaptı!
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bunlar kdr gereksizi de...aynı cicisler