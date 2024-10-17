İyice Dallas’a Döndü: Hızını Alamayan Bahar Candan’dan ‘İhanet Etti’ Dediği Ablası Nihal Candan’a Fena Sıfat

Tahliye edildikten sonra eski şatafatlı hayatına kısa sürede dönen Bahar Candan, ablası Nihal Candan hakkındaki ihanet iddialarıyla ortalığı kasıp kavurdu. Takipçilerine 'N'oluyor?' diye sorgulatan Bahar Candan bu kez de fena bir göndermeyle ablanın fotoğrafını paylaştı.