Dövme Yine Boş Kaldı: Volkan Demirel ve Zeynep Sever'in Üçüncü Çocuklarının da Kız Olduğu Kesinleşti!
Dövme Yine Boş Kaldı: Volkan Demirel ve Zeynep Sever'in Üçüncü Çocuklarının da Kız Olduğu Kesinleşti!
Şimdilerde üçüncü çocuk heyecanı yaşayan eski milli kaleci Volkan Demirel ve eşi Zeynep Demirel'in bebeklerinin cinsiyetinin kız olduğu netlik kazandı!
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2010 yılında nikah masasına oturan Fenerbahçe'nin efsane kalecisi Volkan Demirel ve Zeynep Sever Demirel'in aşkı herkesi gıpta ettiriyor.
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Hem spor hem de magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen ikili Yade ve Yeda adılı dünya tatlısı çocuklarıyla ailelerini büyütmüştü.
Sevilen ikili hakkında geçtiğimiz aylarda yeni bir bebek haberi ortaya atılmıştı. Zeynep Sever Demirel de bir süre sonra "Fırında bir şey pişiyor" notuyla hamileliğinin gerçek olduğunu duyurmuştu.
Şimdilerde bir kez daha anne olma heyecanı yaşayan Zeynep Sever'in paylaştığı karnı burnunda pozları da gözlerden kalpler çıkarmaya devam ederken, merak edilen bir konu var tabii.
O da Volkan Demirel'in film şerifi dövmesini göstererek "Belki bir erkek çocuğumuz olur diye bıraktık orayı" sözlerini akıllara getiren cinsiyet konusu.
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Bugün detaylı ultrasona giden Zeynep Sever Demirel Instagram hesabından eşiyle birlikte bir paylaşım yaparak takipçilerine bebeğin cinsiyeti hakkındaki tahminlerini sordu.
Paylaşımdan birkaç saat sonra gelen asansör paylaşımıyla iddialar netlik kazandı. Zeynep Sever ve Volkan Demirel'in üçüncü çocukları da kız olacak.
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