Kurtlar Vadisi'nin 'Kılıç'ı Atilla Olgaç'ın Son Halini Görenler Küçük Çaplı Bir Şaşkınlık Yaşadı!
Kurtlar Vadisi'nin 'Kılıç'ı Atilla Olgaç'ın Son Halini Görenler Küçük Çaplı Bir Şaşkınlık Yaşadı!
Atilla Olgaç, Kurtlar Vadisi'nin 'Kılıç Bey'i olarak televizyon tarihine damga vurmuş bir isimdir. Rol aldığı her yapımı birkaç adım öne de taşımıştır kendisi. Son olarak 'Dünya Varmış' filminde rol alan usta oyuncu son haliyle görenleri şaşırtı
Alışık olduğumuz kır saçları bembeyaz olmuş...
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Türk televizyonlarında yayınlanıp efsaneleşen dizilerin başında gelen Kurtlar Vadisi, finalinin üzerinden yıllar geçse bile popülerliğini korumaya devam ediyor. Her karakter hafızalaraki yerini koruyor.
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Hem güçlü oyuncu kadrosu hem de hikayesiyle o dönem izleyicileri adeta ekrana kilitleyen dizinin en sevilen karakterlerinden biri de Atilla Olgaç'ın hayat verdiği 'Kılıç' olmuştu.
Mehmet Karahanlı'nın sağ kolu ve Kurtlar Konseyi'nin güçlü üyelerinden biriydi Kılıç Bey...
Karakterinin 'Mehmet Karahanlı' ile olan sahneleriyle tüylerimizi diken diken eden Olgaç, Kurtlar Vadisi devam ederken bir yandan da Hayat Bilgisi dizisinde 'Hidayet Hoca' karakterini canlandırmıştı.
O dönemden sonra pek çok dizi ve tiyatro oyunlarıyla sevenlerinin karşısına çıkan Olgaç her projesiyle dikkat çekerken yıllar içindeki değimiyle de gündem oldu.
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Usta oyuncunun zaman zaman hayranlarıyla çektirdiği fotoğraflar sayesinde son halini görüyorduk.
Alışık olduğumuz kır saçı, sakalı ve kaşları beyazlayan Atilla Olgaç'ın son hali görenleri bir miktar duygusallaştırdı.
Usta oyuncu son olarak rol aldığı 'Dünya Varmış' adlı filmin galasında boy gösterdi.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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