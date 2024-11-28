Bu Kadarını da Yapmazsın: Icardi Ayrılığın Ardından İkonik Sarı Saçlarına Dönünce Wanda Nara Geri Kalamadı
Bu Kadarını da Yapmazsın: Icardi Ayrılığın Ardından İkonik Sarı Saçlarına Dönünce Wanda Nara Geri Kalamadı
Galatasaray'ın gözde yıldızı Mauro Icardi ve Wanda Nara arasındaki kaos devam ediyor. Çalkantılılı ilişkilerinin bitmesinden sonra ardı arkası kesilmeyen skandallar da gündemi belirliyor adeta. İhanete uğradığı eski eşiyle boşanma arefesindeki Icardi geçtiğimiz günlerde 'sonunda' dedirten bir adım attı. İkonik hale gelen sarı saçlarına geri dönerek sarı-kırmızılı camiayı mest etti. Icardi ne yapsa ondan eksik kalmayan Wanda Nara da geçtiğimiz saatlerde imaj değişiliğine gitti.
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Mauro Icardi ve Galatasaray camiasının bir dönem "yenge" diye hitap ettiği eşi Wanda Nara çalkantılı evliliklerini bitirme kararı alınca derin bir 'Oh!' çekmiştik.
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Ancak bu karar sonrası hiçbir şey bitmedi, daha da kötü oldu. Her yeni güne farklı bir krizle giriş yapan dünyanın en toksik çifti, aldatma skandallarının ardından ev basma işi patlak vermişti.
Icardi evine izinsiz girdiğini söyleyen, yollasa dahi gitmeyen Wanda'nın o anlarını anbean kayıt altına alıp paylaşmıştı. Wanda'nın rahatlığıysa görenlere "Yüzsüzlüğün böylesi" dedirtmişti.
Fark etmişsinizdir, Galatasaray'ın parlayan yıldızı geçtiğimiz ağustos ayında sarı saçlarına veda edip koyu renge boyatmıştı.
Ayrılıktan bir süre sonra imaj tazeleme kararı alan Icardi, "Sen değişmezsen hiçbir şey değişmez" diyerek laf sokup yeniden ikonik sarı saçlarına geri dönmüştü.
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Icardi ne yapsa "Ben de yapmazsam olmaz" modunda takılan Wanda Nara da ünlü futbolcunun bu hamlesinden birkaç gün sonra koyu renk saçlarını sarıya boyattı.
Instagram hesabından yeni imajını paylaşan ancak yorumlara sınırlama getiren Wanda Nara'nın bu adımı da pek çok kişi tarafından kıskançlığa yoruldu.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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