Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Kardan Adam Geleneğini Bozarak Kardan Kadın Yaptı!

Kar yağışının ülke genelinde etkili olmasıyla vatandaşlar beyaz örtünün tadını çıkarıyor. Kimi kar topu oynarken kimi kardan adam yaparak eğlenceli anlar yaşıyor. Ancak sosyal medya kullanıcısı @busrazeynepcetin, klasik kardan adam yerine farklı bir yorum getirerek kardan kadın yaptı!