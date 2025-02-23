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Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Kardan Adam Geleneğini Bozarak Kardan Kadın Yaptı!

Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Kardan Adam Geleneğini Bozarak Kardan Kadın Yaptı!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
23.02.2025 - 22:31

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Kar yağışının ülke genelinde etkili olmasıyla vatandaşlar beyaz örtünün tadını çıkarıyor. Kimi kar topu oynarken kimi kardan adam yaparak eğlenceli anlar yaşıyor. Ancak sosyal medya kullanıcısı @busrazeynepcetin, klasik kardan adam yerine farklı bir yorum getirerek kardan kadın yaptı!

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Yapım aşamasını videoya alan ve sonucu takipçileriyle paylaşan kullanıcı, kısa sürede sosyal medyada ilgi odağı haline geldi.

Yapım aşamasını videoya alan ve sonucu takipçileriyle paylaşan kullanıcı, kısa sürede sosyal medyada ilgi odağı haline geldi.

Kardan kadına giydirilen kıyafetler ve özenle yapılan süslemeleri ise takipçilerinden tam not aldı.

Kardan kadına giydirilen kıyafetler ve özenle yapılan süslemeleri ise takipçilerinden tam not aldı.

Video için👇📹

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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