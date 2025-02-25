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Uçan Arabalar Gerçek Oluyor! Model A İlk Testini Başarıyla Geçti

Uçan Arabalar Gerçek Oluyor! Model A İlk Testini Başarıyla Geçti

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
25.02.2025 - 08:41

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Uçan araba teknolojisi gerçek oluyor! ABD merkezli Alef Aeronautics’in tamamen elektrikli aracı Model A, Kaliforniya'da gerçekleştirilen ilk test uçuşunda başarılı bir performans sergiledi. Hem karada hem de havada ilerleyebilen bu yenilikçi araç, 322 km karayolu ve 177 km uçuş menziline sahip. 

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Şirket, Model A için 300 bin dolarlık fiyat etiketi belirlerken, şimdiden 3.300’den fazla sipariş aldı.

Şirket, Model A için 300 bin dolarlık fiyat etiketi belirlerken, şimdiden 3.300’den fazla sipariş aldı.

Teslimatların yılın son çeyreğinde başlaması planlanıyor. Ayrıca, daha uygun fiyatlı ve dört kişilik kapasiteye sahip Model Z’nin 35 bin dolardan satışa sunulacağı duyuruldu.

Yaklaşık bir buçuk yıl sonra gelen test görüntüleri, uçan arabaların artık sadece bir hayal olmadığını gösterdi.

Yaklaşık bir buçuk yıl sonra gelen test görüntüleri, uçan arabaların artık sadece bir hayal olmadığını gösterdi.

Alef CEO’su Jim Dukhovny, uçan arabaların trafik sıkışıklığını azaltacağını ve 'gökyüzündeki otoyolları' kullanarak seyahati daha verimli hale getireceğini belirtti.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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Darian Kewel

They added car bodies to drones.