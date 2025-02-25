Uçan Arabalar Gerçek Oluyor! Model A İlk Testini Başarıyla Geçti

Uçan araba teknolojisi gerçek oluyor! ABD merkezli Alef Aeronautics’in tamamen elektrikli aracı Model A, Kaliforniya'da gerçekleştirilen ilk test uçuşunda başarılı bir performans sergiledi. Hem karada hem de havada ilerleyebilen bu yenilikçi araç, 322 km karayolu ve 177 km uçuş menziline sahip.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şirket, Model A için 300 bin dolarlık fiyat etiketi belirlerken, şimdiden 3.300’den fazla sipariş aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yaklaşık bir buçuk yıl sonra gelen test görüntüleri, uçan arabaların artık sadece bir hayal olmadığını gösterdi.
Video için👇📹
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
They added car bodies to drones.