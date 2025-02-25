Uçan Arabalar Gerçek Oluyor! Model A İlk Testini Başarıyla Geçti

Uçan araba teknolojisi gerçek oluyor! ABD merkezli Alef Aeronautics’in tamamen elektrikli aracı Model A, Kaliforniya'da gerçekleştirilen ilk test uçuşunda başarılı bir performans sergiledi. Hem karada hem de havada ilerleyebilen bu yenilikçi araç, 322 km karayolu ve 177 km uçuş menziline sahip.

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