Gazeteci Cem Küçük’ten Milletvekili Transferleri Yorumu: “Ortadoğu’da İlke ve Ahlak Yoktur”

Son dönemde Türkiye’de milletvekili transferleri siyasetin en çok tartışılan konularından biri haline geldi. Özellikle AKP'nin 8. Olağan Büyük Kongresi’nde farklı partilerden milletvekillerinin AKP’ye katılması dikkat çekerken, bu gelişme kamu oyunda geniş yankı uyandırdı.
Milletvekili transferlerine yönelik eleştiriler artarken, Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük’ün sözleri gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
TGRT Haber ekranlarında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Küçük, milletvekili transferlerinin siyasi etik açısından tartışmalı bir konu olduğunu vurgulayan bir açıklamada bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Küçük, "Burası Ortadoğu, burada ilke, prensip, ahlak diye bir şey yoktur" ifadelerini kullanarak transferlerin etik boyutuna dikkat çekti.
Video için👇📹
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın