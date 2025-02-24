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Gazeteci Cem Küçük’ten Milletvekili Transferleri Yorumu: “Ortadoğu’da İlke ve Ahlak Yoktur”

Gazeteci Cem Küçük’ten Milletvekili Transferleri Yorumu: “Ortadoğu’da İlke ve Ahlak Yoktur”

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
25.02.2025 - 00:34

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Son dönemde Türkiye’de milletvekili transferleri siyasetin en çok tartışılan konularından biri haline geldi. Özellikle AKP'nin 8. Olağan Büyük Kongresi’nde farklı partilerden milletvekillerinin AKP’ye katılması dikkat çekerken, bu gelişme kamu oyunda geniş yankı uyandırdı.

Milletvekili transferlerine yönelik eleştiriler artarken, Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük’ün sözleri gündem oldu.

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TGRT Haber ekranlarında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Küçük, milletvekili transferlerinin siyasi etik açısından tartışmalı bir konu olduğunu vurgulayan bir açıklamada bulundu.

TGRT Haber ekranlarında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Küçük, milletvekili transferlerinin siyasi etik açısından tartışmalı bir konu olduğunu vurgulayan bir açıklamada bulundu.

Küçük, "Burası Ortadoğu, burada ilke, prensip, ahlak diye bir şey yoktur" ifadelerini kullanarak transferlerin etik boyutuna dikkat çekti.

Küçük, "Burası Ortadoğu, burada ilke, prensip, ahlak diye bir şey yoktur" ifadelerini kullanarak transferlerin etik boyutuna dikkat çekti.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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