Gazeteci Cem Küçük’ten Milletvekili Transferleri Yorumu: “Ortadoğu’da İlke ve Ahlak Yoktur”

Son dönemde Türkiye’de milletvekili transferleri siyasetin en çok tartışılan konularından biri haline geldi. Özellikle AKP'nin 8. Olağan Büyük Kongresi’nde farklı partilerden milletvekillerinin AKP’ye katılması dikkat çekerken, bu gelişme kamu oyunda geniş yankı uyandırdı.

Milletvekili transferlerine yönelik eleştiriler artarken, Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük’ün sözleri gündem oldu.