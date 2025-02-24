Ekrem İmamoğlu’na Diploma Soruşturması: CİMER’e Sorulan Soruda Usulsüzlük Yok Denmiş
Ekrem İmamoğlu’na Diploma Soruşturması: CİMER’e Sorulan Soruda Usulsüzlük Yok Denmiş
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diploması ile ilgili soruşturma başlatmıştı. Savcılık, İmamoğlu’nun Girne Amerikan Üniversitesi’nden İstanbul Üniversitesi’ne yatay geçiş yaparak diploma almasının kanunlara uygun olmadığını iddia ediyor. CİMER’e yapılan başvuru sonrasında İstanbul Üniversitesi’nin verdiği cevapta ise diplomanın alınmasında kanuna aykırı bir durum olmadığı cevabının verildiği ortaya çıktı.
Kaynak: Oda TV
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CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında açılan soruşturmalara bir yenisi daha eklenmişti.
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Oda TV’den Uğur Can Biçer’in haberine göre ise İmamoğlu’nun diploması ile ilgili CİMER’den verilen cevap gündem oldu.
2020 yılında bir vatandaş Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının sahte olduğu iddiasıyla CİMER’e başvurmuş ve cevap istemiş.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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