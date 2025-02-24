Ekrem İmamoğlu’na Diploma Soruşturması: CİMER’e Sorulan Soruda Usulsüzlük Yok Denmiş

CİMER’e yapılan şikayetin ardından İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü, İşletme Fakültesi Dekanlığı’na bir yazı göndererek konuyla ilgili yanıt istedi.

Dekanlıktan gelen yanıtta, İngilizce İşletme programı mezunlarından Ekrem İmamoğlu’nun 1990 yılında ilan edilmiş olan yurt dışı (2.sınıf) yatay geçiş kontenjanına başvurduğu ve başvurusunun ilgili maddelerce değerlendirilerek kabul koşullarını yerine getirdiği ve bu nedenle kayıt olduğu ifade edilmiş.