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Ekrem İmamoğlu’na Diploma Soruşturması: CİMER’e Sorulan Soruda Usulsüzlük Yok Denmiş

Ekrem İmamoğlu’na Diploma Soruşturması: CİMER’e Sorulan Soruda Usulsüzlük Yok Denmiş

Ekrem İmamoğlu
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
24.02.2025 - 12:38

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diploması ile ilgili soruşturma başlatmıştı. Savcılık, İmamoğlu’nun Girne Amerikan Üniversitesi’nden İstanbul Üniversitesi’ne yatay geçiş yaparak diploma almasının kanunlara uygun olmadığını iddia ediyor. CİMER’e yapılan başvuru sonrasında İstanbul Üniversitesi’nin verdiği cevapta ise diplomanın alınmasında kanuna aykırı bir durum olmadığı cevabının verildiği ortaya çıktı.

Kaynak: Oda TV

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CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında açılan soruşturmalara bir yenisi daha eklenmişti.

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında açılan soruşturmalara bir yenisi daha eklenmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu’nun “lisans diplomasının sahteliği hususunda yapılan ihbarlar kapsamında” soruşturma başlatmıştı. Savcılık, Ekrem İmamoğlu’nun KKTC’de bulunan Girne Amerikan Üniversitesi’nden İstanbul Üniversitesi’ne yatay geçiş yapmasının kanunlara aykırı olduğunu iddia ediyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, soruşturma kapsamında 26 Şubat’ta savcılıkta ifade verecek.

Oda TV’den Uğur Can Biçer’in haberine göre ise İmamoğlu’nun diploması ile ilgili CİMER’den verilen cevap gündem oldu.

Oda TV’den Uğur Can Biçer’in haberine göre ise İmamoğlu’nun diploması ile ilgili CİMER’den verilen cevap gündem oldu.

Kaynak

2020 yılında bir vatandaş Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının sahte olduğu iddiasıyla CİMER’e başvurmuş ve cevap istemiş.

2020 yılında bir vatandaş Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının sahte olduğu iddiasıyla CİMER’e başvurmuş ve cevap istemiş.

CİMER’e yapılan şikayetin ardından İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü, İşletme Fakültesi Dekanlığı’na bir yazı göndererek konuyla ilgili yanıt istedi. 

Dekanlıktan gelen yanıtta, İngilizce İşletme programı mezunlarından Ekrem İmamoğlu’nun 1990 yılında ilan edilmiş olan yurt dışı (2.sınıf) yatay geçiş kontenjanına başvurduğu ve başvurusunun ilgili maddelerce değerlendirilerek kabul koşullarını yerine getirdiği ve bu nedenle kayıt olduğu ifade edilmiş.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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