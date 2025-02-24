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Fatih Altaylı’dan Tepki Çeken Hareket: Mansur Yavaş'ın Birinci Çıktığı Anketleri Sildi, Tepkilere Cevap Verdi

Fatih Altaylı’dan Tepki Çeken Hareket: Mansur Yavaş'ın Birinci Çıktığı Anketleri Sildi, Tepkilere Cevap Verdi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
24.02.2025 - 11:38

Gazeteci Fatih Altaylı, X hesabından cumhurbaşkanlığı yarışına dair bir anket gerçekleştirdi. Altaylı ilk olarak takipçilerine “Cumhurbaşkanı adayı olabilmesi için hangisine imza verirsiniz?” sorusunu yöneltti, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş seçeneklerini sundu. Ankette Mansur Yavaş yüzde 58 ile birinci çıkınca bu kez anketlere Erdoğan eklendi.  Mansur Yavaş, Recep Tayyip Erdoğan karşısında 275 bin 609 oy kullanan kullanıcının yüzde 84.8’inin oyunu aldı. 

İmamoğlu ise Erdoğan karşısında yüzde 76’da kaldı. Anketlerin sonuçları kesinleşince Altaylı, üç anketi de hesabından sildi.

Altaylı’nın bu hareketi takipçilerinin dikkatini çekti ve tepkiler de art arda geldi. Gazeteci Altaylı, tepkilere sert yanıt verdi.

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CHP’de seçim heyecanı erken başladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, adaylık başvurusunda bulundu; Mansur Yavaş’tan kritik sözler geldi.

CHP’de seçim heyecanı erken başladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, adaylık başvurusunda bulundu; Mansur Yavaş’tan kritik sözler geldi.

CHP’nin cumhurbaşkanlığı adayını belirlemek için düzenlenecek ön seçim için Ekrem İmamoğlu, 21 Şubat Cuma günü başvuruda bulunmuştu. İmamoğlu resmen aday olurken cumhurbaşkanlık adaylığın adı geçen Mansur Yavaş, ön seçime katılmayacağını belirtmişti.

Mansur Yavaş “Aday olacak mısınız?” sorusuna kritik yanıt vermişti.

Mansur Yavaş “Aday olacak mısınız?” sorusuna kritik yanıt vermişti.

İmamoğlu’nun başvurusu üzerine Yavaş’a 'Adaylıktan vazgeçtiniz diyecek miyiz yoksa 100 bin imza toplayıp adaylığınızı mı ilan edeceksiniz?' sorusu sorulmuştu. 

Yavaş, şu yanıtı vermişti:

“Bunları konuşmak için çok erken. En son birlikte yaptığımız toplantıda bütün alternatifleri masaya yatırdık. Bu alternatifler hep gündemde olacaktır. Şu anda erken seçimin tarihi yok bir şeyi yok bunları konuşmak için çok erken.

Toplantıda da sayın Genel Başkanımıza da Ekrem Bey'e şunu söylemiştim: Bizim kendi başımıza aday olma ya da olmama hakkımız yok artık. Toplum günü geldiğinde ne karar verirse, talep olursa bunu değerlendireceğiz.”

Gazeteci Fatih Altaylı da CHP'deki adaylık tartışmalarına bir anketle katıldı. Altaylı, 21 Şubat Cuma günü sosyal medya hesabı X’ten bir anket yayımladı.

Gazeteci Fatih Altaylı da CHP'deki adaylık tartışmalarına bir anketle katıldı. Altaylı, 21 Şubat Cuma günü sosyal medya hesabı X’ten bir anket yayımladı.

Altaylı, takipçilerine “Cumhurbaşkanı adayı olabilmesi için hangisine imza verirsiniz?” Sorusunu yöneltti. Ankette iki seçenek vardı: Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş.

Bu ankette 235 bin 480 kişi oy kullandı. Ankette oyların yüzde 58’ini alan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, birinci çıktı. 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise yüzde 42 oy oranında kaldı.

Anketin detaylarına içeriğimizden ulaşabilirsiniz 👇

Altaylı, İmamoğlu ve Yavaş yarışına Erdoğan’ı ekleyerek kullanıcılara iki anket daha sundu.

Altaylı, İmamoğlu ve Yavaş yarışına Erdoğan’ı ekleyerek kullanıcılara iki anket daha sundu.

Altaylı, “Hangisine Cumhurbaşkanı olması için oy verirsiniz?” sorusunu sordu. Anketlerden birinde İmamoğlu, Erdoğan seçeneği vardı. Diğer ankette ise Yavaş ve Erdoğan…

Mansur Yavaş ve Erdoğan anketinde 275 bin 609 kişi oy kullandı. Yavaş oyların yüzde 84’ünü aldı, Recep Tayyip Erdoğan ise yüzde 15 oy aldı. 

İmamoğlu anketinde ise 234 bin 583 sosyal medya kullanıcısı oy kullandı. İmamoğlu yüzde 76.1 oy alırken Erdoğan oyların yüzde 23.9’unu aldı.

Altaylı, anketler sonuçlanınca bu paylaşımlarını sildi. Bu hareket dikkatli kullanıcıların gözünden kaçmadı ve tepki gösterdiler.

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Bir başka tepki daha geldi 👇

Tepkiler artınca, Altaylı çareyi toplu açıklama yapmakta buldu 👇

Tepkiler artınca, Altaylı çareyi toplu açıklama yapmakta buldu 👇
twitter.com

'Sosyal medya gerçekten iğrenç bir yer. Aşağılık bir güruh hafta sonunda yaptığım anketleri sonuçlanıp sonuçları herkes tarafından görüldükten sonra silmem üzerine hakarete başladılar. Anket açık sonucu belli. Üstelik bilimsel bir geçerliliği de yok. Sadece bir bakayım diye yaptım ve bitip herkes görünce sildim. Üçünü de. Çapraz anket yapmamın nedeni Yavaş a destek verenlerin arasındaki akp Li oranını görmekti. Doğru ve geçerli  bir örnekleme dayanmayan bir anketi sonucu beğenmediğim için silmişim. Sanki Mansur Yavaş ın önde çıkacağı aşikar değilmiş gibi. Hakikaten hastalıklısınız. Herkesin gördüğü bir anket. Nesini saklayacağım. kendi hesabım. Ne istersem yaparım. Size mi soracağım. Edepsizler.'

Altaylı, bugün paylaştığı videoda da anketleri neden yaptığına dair şunları söyledi 👇

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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