Fatih Altaylı’dan Tepki Çeken Hareket: Mansur Yavaş'ın Birinci Çıktığı Anketleri Sildi, Tepkilere Cevap Verdi
Gazeteci Fatih Altaylı, X hesabından cumhurbaşkanlığı yarışına dair bir anket gerçekleştirdi. Altaylı ilk olarak takipçilerine “Cumhurbaşkanı adayı olabilmesi için hangisine imza verirsiniz?” sorusunu yöneltti, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş seçeneklerini sundu. Ankette Mansur Yavaş yüzde 58 ile birinci çıkınca bu kez anketlere Erdoğan eklendi. Mansur Yavaş, Recep Tayyip Erdoğan karşısında 275 bin 609 oy kullanan kullanıcının yüzde 84.8’inin oyunu aldı.
İmamoğlu ise Erdoğan karşısında yüzde 76’da kaldı. Anketlerin sonuçları kesinleşince Altaylı, üç anketi de hesabından sildi.
Altaylı’nın bu hareketi takipçilerinin dikkatini çekti ve tepkiler de art arda geldi. Gazeteci Altaylı, tepkilere sert yanıt verdi.
CHP’de seçim heyecanı erken başladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, adaylık başvurusunda bulundu; Mansur Yavaş’tan kritik sözler geldi.
Mansur Yavaş “Aday olacak mısınız?” sorusuna kritik yanıt vermişti.
Gazeteci Fatih Altaylı da CHP'deki adaylık tartışmalarına bir anketle katıldı. Altaylı, 21 Şubat Cuma günü sosyal medya hesabı X’ten bir anket yayımladı.
Altaylı, İmamoğlu ve Yavaş yarışına Erdoğan’ı ekleyerek kullanıcılara iki anket daha sundu.
Tepkiler artınca, Altaylı çareyi toplu açıklama yapmakta buldu 👇
Altaylı, bugün paylaştığı videoda da anketleri neden yaptığına dair şunları söyledi 👇
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