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Fatih Altaylı’dan Mesut Özil Eleştirisi: "Siyasal İslamcılığın Ete Kemiğe Bürünmüş Hali"

Fatih Altaylı’dan Mesut Özil Eleştirisi: "Siyasal İslamcılığın Ete Kemiğe Bürünmüş Hali"

Mesut Özil AK Parti
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
24.02.2025 - 10:54

Eski futbolcu Mesut Özil, dün gerçekleştirilen AKP kongresindeki en büyük sürprizlerden biri oldu. Mesut Özil, AKP’nin MKYK’sında yer almayı başardı. Gazeteci Fatih Altaylı, Almanya Milli Takımı’nı seçmesi ve eski yaşamı nedeniyle Mesut Özil’i eleştirdi. Altaylı, Mesut Özil için “Siyasal İslamın ete kemiğe bürünmüş halidir” ifadelerini kullandı.

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Eski futbol Mesut Özil’in AKP MKYK’sında yer almasının yankıları sürüyor.

Eski futbol Mesut Özil’in AKP MKYK’sında yer almasının yankıları sürüyor.

AKP’nin 8. Olağan Kongresi’nde belirlenen partinin Merkez Kurulu Yönetim Kurulu’nda (MKYK) yer alan Mesut Özil, tüm ısrarlara rağmen “Kendimi Türk hissetmiyorum” diyerek Almanya Milli Takımını’nı seçmiş ve turnuvalarda Almanya için mücadele etmişti.

Gazeteci Fatih Altaylı, Mesut Özil’in hem milli takım tercihini hem de eskiden yaşadığı hayat tarzını hatırlattı.

Gazeteci Fatih Altaylı, Mesut Özil’in hem milli takım tercihini hem de eskiden yaşadığı hayat tarzını hatırlattı.

Mesut Özil için “Siyasal İslamcılığın ete kemiğe bürünmüş hali” diyen Altaylı, “Mesut Özil Almanya için Türk pasaportundan vazgeçti. Kendimi Türk hissetmiyorum dedi. Çünkü kariyeri için bunu yapması gerekiyordu. Ayrıca İslamcı bir profili de yoktu. Real Madrid başkanı bile kendisini bir kadın için uyardı. Arsenal’de oynarken uyuşturucu partisinde yakalandı ve sonra birden bire Türk ve Müslüman olduğunu hatırladı” ifadelerini kullandı.

Fatih Altaylı'nın açıklamaları 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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