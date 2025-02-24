Fatih Altaylı’dan Mesut Özil Eleştirisi: "Siyasal İslamcılığın Ete Kemiğe Bürünmüş Hali"

Mesut Özil için “Siyasal İslamcılığın ete kemiğe bürünmüş hali” diyen Altaylı, “Mesut Özil Almanya için Türk pasaportundan vazgeçti. Kendimi Türk hissetmiyorum dedi. Çünkü kariyeri için bunu yapması gerekiyordu. Ayrıca İslamcı bir profili de yoktu. Real Madrid başkanı bile kendisini bir kadın için uyardı. Arsenal’de oynarken uyuşturucu partisinde yakalandı ve sonra birden bire Türk ve Müslüman olduğunu hatırladı” ifadelerini kullandı.