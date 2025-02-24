Fatih Altaylı’dan Mesut Özil Eleştirisi: "Siyasal İslamcılığın Ete Kemiğe Bürünmüş Hali"
Fatih Altaylı’dan Mesut Özil Eleştirisi: "Siyasal İslamcılığın Ete Kemiğe Bürünmüş Hali"
Eski futbolcu Mesut Özil, dün gerçekleştirilen AKP kongresindeki en büyük sürprizlerden biri oldu. Mesut Özil, AKP’nin MKYK’sında yer almayı başardı. Gazeteci Fatih Altaylı, Almanya Milli Takımı’nı seçmesi ve eski yaşamı nedeniyle Mesut Özil’i eleştirdi. Altaylı, Mesut Özil için “Siyasal İslamın ete kemiğe bürünmüş halidir” ifadelerini kullandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Eski futbol Mesut Özil’in AKP MKYK’sında yer almasının yankıları sürüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gazeteci Fatih Altaylı, Mesut Özil’in hem milli takım tercihini hem de eskiden yaşadığı hayat tarzını hatırlattı.
Fatih Altaylı'nın açıklamaları 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın