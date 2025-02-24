Tamer Karadağlı Gezi Parkı Eylemlerine Neden Katıldı? "Gerçeği Hemen Gördüm"
Tamer Karadağlı Gezi Parkı Eylemlerine Neden Katıldı? "Gerçeği Hemen Gördüm"
Ünlü menajer Ayşe Barım, 12 yıl önce gerçekleştirilen Gezi Parkı eylemleriyle ilgili geçtiğimiz günlerde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Ayrıca ünlü oyuncular Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu’nun da eylemlerle ilgili ifadesi alınmıştı. Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olan Tamer Karadağlı, kendisinin de katıldığı Gezi Parkı eylemleriyle ilgili açıklamada bulundu. Karadağlı, “Eylemlere gittim ancak olayın siyasi boyutunu görünce gerçeği anladım ve bir daha katılmadım” ifadelerini kullandı.
Kaynak: Sabah Gazetesi
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Sektördeki birçok ünlü oyuncunun menajerliğini yapan Ayşe Barım’ın Gezi Parkı eylemleri nedeniyle tutuklanmasının yankıları sürüyor.
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Gezi Parkı eylemlerine katılan ünlü isimlerinden biri olan Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olan Tamer Karadağlı, eylemlere niye katıldığını anladı.
Tamer Karadağlı, sektördeki tekelleşme iddialarıyla ilgili de açıklamalarda bulundu.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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