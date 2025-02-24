onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Tamer Karadağlı Gezi Parkı Eylemlerine Neden Katıldı? "Gerçeği Hemen Gördüm"

Tamer Karadağlı Gezi Parkı Eylemlerine Neden Katıldı? "Gerçeği Hemen Gördüm"

Tamer Karadağlı
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
24.02.2025 - 10:05

Ünlü menajer Ayşe Barım, 12 yıl önce gerçekleştirilen Gezi Parkı eylemleriyle ilgili geçtiğimiz günlerde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Ayrıca ünlü oyuncular Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu’nun da eylemlerle ilgili ifadesi alınmıştı. Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olan Tamer Karadağlı, kendisinin de katıldığı Gezi Parkı eylemleriyle ilgili açıklamada bulundu. Karadağlı, “Eylemlere gittim ancak olayın siyasi boyutunu görünce gerçeği anladım ve bir daha katılmadım” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Sabah Gazetesi

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sektördeki birçok ünlü oyuncunun menajerliğini yapan Ayşe Barım’ın Gezi Parkı eylemleri nedeniyle tutuklanmasının yankıları sürüyor.

Sektördeki birçok ünlü oyuncunun menajerliğini yapan Ayşe Barım’ın Gezi Parkı eylemleri nedeniyle tutuklanmasının yankıları sürüyor.

Ayşe Barım, sektörde tekelleşme iddialarıyla gündeme gelmiş ancak sonrasında Gezi Parkı eylemlerinin organizatörü olduğu gerekçesiyle tutuklanmıştı. 

Ayrıca ünlü oyuncular Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu da yıllar önceki eylemler nedeniyle şüpheli sıfatıyla ifade vermişti.

Gezi Parkı eylemlerine katılan ünlü isimlerinden biri olan Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olan Tamer Karadağlı, eylemlere niye katıldığını anladı.

Gezi Parkı eylemlerine katılan ünlü isimlerinden biri olan Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olan Tamer Karadağlı, eylemlere niye katıldığını anladı.

“Evet Gezi'ye gittim. O dönem orada olan binlerce insan gibi. Ancak kısa sürede konunun ağaç olmadığını gördüm. Olayın siyasi boyutunu görünce, terör örgütlerinin yandaşlarını sahada görünce bir kez daha orada olmadım.”

Tamer Karadağlı, sektördeki tekelleşme iddialarıyla ilgili de açıklamalarda bulundu.

Tamer Karadağlı, sektördeki tekelleşme iddialarıyla ilgili de açıklamalarda bulundu.

Sektörde tekelleşmenin yıllardır bilinen bir şey olduğunu ifade eden Karadağlı, “Devlet Tiyatrosu'nda adam kayırmaca, tekelleşme gibi bir şey söz konusu değil. Aynı koşullar özel sektörde yok. Özel sektörde tekelleşme var, zaten bu yıllardır bilinen bir şey. Şimdi konuşulmaya başlandı.” dedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
20
18
2
2
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın