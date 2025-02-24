Tamer Karadağlı Gezi Parkı Eylemlerine Neden Katıldı? "Gerçeği Hemen Gördüm"

Sektörde tekelleşmenin yıllardır bilinen bir şey olduğunu ifade eden Karadağlı, “Devlet Tiyatrosu'nda adam kayırmaca, tekelleşme gibi bir şey söz konusu değil. Aynı koşullar özel sektörde yok. Özel sektörde tekelleşme var, zaten bu yıllardır bilinen bir şey. Şimdi konuşulmaya başlandı.” dedi.