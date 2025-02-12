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Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu Şüpheli Sıfatıyla İfade Verdi: "Memet Ali Alabora ile Arkadaşlığımız Yok"

Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu Şüpheli Sıfatıyla İfade Verdi: "Memet Ali Alabora ile Arkadaşlığımız Yok"

Gezi Parkı
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
12.02.2025 - 14:55

Menajer Ayşe Barım’ın tutuklandığı dosyada “yalan tanıklık” nedeniyle haklarında soruşturma başlatılan ünlü oyuncular Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu bugün savcılıkta ifade verdi. Halit Ergenç, Gezi Parkı eylemlerine çevreci duygularla katıldığını ve dönemin başbakanı ile görüştükten sonra bir daha eylemlere gitmediğini söyledi. Rıza Kocaoğlu da eylemlere arkadaşlarıyla birlikte katıldığını ifade etti. İki oyuncu da Gezi Parkı eylemleri nedeniyle hakkında tutuklama kararı bulunan Memet Ali Alabora ile bir ilişkilerinin olmadığını söyledi. 

Kaynak: Habertürk

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Sektördeki birçok ünlü oyuncunun bağlı olduğu ID İletişim’in sahibi Ayşe Barım, 12 yıl önceki Gezi Parkı eylemleride rol oynadığı iddiasıyla tutuklanmıştı.

Sektördeki birçok ünlü oyuncunun bağlı olduğu ID İletişim’in sahibi Ayşe Barım, 12 yıl önceki Gezi Parkı eylemleride rol oynadığı iddiasıyla tutuklanmıştı.

Savcılık, Ayşe Barım için tanık sıfatıyla ifade veren Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakkında “yalan tanıklık” soruşturması başlatmıştı.

Savcılık, Ayşe Barım için tanık sıfatıyla ifade veren Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakkında “yalan tanıklık” soruşturması başlatmıştı.

İki ünlü oyuncu bugün savcılıkta avukatlarıyla birlikte ifade verdi.

İki ünlü oyuncu bugün savcılıkta avukatlarıyla birlikte ifade verdi.

HaberTürk’ten Ceylan Sever’in haberine göre, iki oyuncu da yurt dışında yaşayan ve hakkında tutuklama kararı bulunan Memet Ali Alabora ile arkadaş olmadıklarını ifade etti.

HaberTürk’ten Ceylan Sever’in haberine göre, iki oyuncu da yurt dışında yaşayan ve hakkında tutuklama kararı bulunan Memet Ali Alabora ile arkadaş olmadıklarını ifade etti.

Kaynak

Halit Ergenç savcılık ifadesinde şunları söyledi 👇

Halit Ergenç savcılık ifadesinde şunları söyledi 👇

Sanatçıların birçoğu Oyuncular Sendikası’na üyedir. Sendika; sanatçıların yönetmelik, tüzük gibi haklarını korumak için kurulmuştur. Bu hususta da bir ya da iki kez tarihini tam hatırlamamakla birlikte sendikaya gittiğimi biliyorum. Bu dönemde Oyuncular Sendikası başkanı Memet Ali Alabora idi. Ayrıca işle alakalı bir galada veya toplantıda karşılaştığımız olurdu. Ancak planlı bir görüşmemiz olmamıştır. Ben 2021 ve 2024 döneminde İngiltere’de yaşadım. Burada dâhi kendisiyle herhangi bir dönem görüşmem olmadı. Memet Ali Alabora’yı kısacası Gezi Parkı’ndan sonra hiç görmedim ve irtibatım da hiçbir şekilde telefonla dâhi olmadı. Gezi Parkı döneminde farklı bir telefon numarası kullanırdım. O numara içeriklerine bakıldığında belki kendisiyle görüşmem olmuş olabilir. Bunun da sebebi tamamen kendisinin sendika başkanı olması sebebiyledir. Ailece detaylı bir görüşmemiz hiç olmamıştır.”

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Halit Ergenç’in Gezi Parkı eylemleri sırasında Memet Ali Alabora’nın da olduğu fotoğraf için ifadesi ise şöyle oldu.

Halit Ergenç’in Gezi Parkı eylemleri sırasında Memet Ali Alabora’nın da olduğu fotoğraf için ifadesi ise şöyle oldu.

Aynı fotoğrafta bulunmamın sebebi ise biz o gün hatırladığım kadarıyla Cihangir’deyken Gezi Parkı’nın halka açıldığı şeklinde bilgisi gelmesiyle bütün Oyuncular Sendikası’na bağlı oyuncularla birlikte Gezi Parkı’na doğru yürümeye başladık. Bizimle birlikte oyuncu olmayan bir çok kişi de fotoğrafa bakıldığında oradadır. Fotoğrafta görüldüğü üzere bizim önümüzde birçok kalabalık var. Ben fotoğrafta iki yanımda bulunan biri kadın ve diğeri erkek olan şahısları da tanımıyorum. Memet Ali Alabora Oyuncular Sendikası başkanı olması sebebiyle orada bulunurdu. Bu sebeple orada öyle bir fotoğraf ortaya çıkmıştır. Hatırladığım kadarıyla o fotoğrafta arka taraftan ön tarafa doğru hatırlamadığım bir kişi tarafından çekildiğimi hatırlıyorum.

Eylemlere çevreci hassasiyetler nedeniyle katıldığını söyleyen Ergenç, “Sanatçılar grubu olarak Kadir Topbaş, dönemin Valisi Avni Mutlu ve dönemin başbakanı ile görüştük ve bir daha da Gezi Parkı’na da gitmedik.” dedi.

Eylemlere çevreci hassasiyetler nedeniyle katıldığını söyleyen Ergenç, “Sanatçılar grubu olarak Kadir Topbaş, dönemin Valisi Avni Mutlu ve dönemin başbakanı ile görüştük ve bir daha da Gezi Parkı’na da gitmedik.” dedi.

Rıza Kocaoğlu da Memet Ali Alabora ile bir irtibatı olmadığını söyledi.

Rıza Kocaoğlu da Memet Ali Alabora ile bir irtibatı olmadığını söyledi.

Bu fotoğraftaki kalabalığın içerisinde bulunan kişi benim, Halit Ergenç’in arkasında bulunuyorum. Memet Ali Alabora’yı O dönem oyuncular Sendikası başkanı diye hatırlıyorum. Ben de bu sendikaya üyeyim. Telif haklarımız olduğu için sendikaya üye oldum fakat sendika kapsamında Memet Ali Alabora ile hiçbir görüşmem olmadı. Ben Gezi Parkı’na çok yakın Cihangir Caddesi’nde oturuyordum. O dönem Gezi Parkı’na gittiğimde sanatçı arkadaşlarımı gördüm. Ben de yanlarına gittim ve hep beraber burada bulunduk. Bana gösterdiğiniz Memet Ali Alabora, Halit Ergenç ve daha bir çok oyuncunun bulunduğu fotoğrafta bulunma sebebim sanatçı arkadaşlarımla bir arada olmamdan kaynaklıdır. Burada bulunmamın Memet Ali Alabora ile bir ilgisi yoktur. Hatırladığım kadarıyla gösterdiğiniz fotoğrafta Gezi Parkı’nın devlet tarafından halka açıldığı bilgisi gelmesi üzerine parka doğru giderken çekilmiştir. Bana o dönem Oyuncular Sendikası’ndan herhangi bir bildiri gelmedi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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