Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu Şüpheli Sıfatıyla İfade Verdi: "Memet Ali Alabora ile Arkadaşlığımız Yok"
Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu Şüpheli Sıfatıyla İfade Verdi: "Memet Ali Alabora ile Arkadaşlığımız Yok"
Menajer Ayşe Barım’ın tutuklandığı dosyada “yalan tanıklık” nedeniyle haklarında soruşturma başlatılan ünlü oyuncular Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu bugün savcılıkta ifade verdi. Halit Ergenç, Gezi Parkı eylemlerine çevreci duygularla katıldığını ve dönemin başbakanı ile görüştükten sonra bir daha eylemlere gitmediğini söyledi. Rıza Kocaoğlu da eylemlere arkadaşlarıyla birlikte katıldığını ifade etti. İki oyuncu da Gezi Parkı eylemleri nedeniyle hakkında tutuklama kararı bulunan Memet Ali Alabora ile bir ilişkilerinin olmadığını söyledi.
Kaynak: Habertürk
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Sektördeki birçok ünlü oyuncunun bağlı olduğu ID İletişim’in sahibi Ayşe Barım, 12 yıl önceki Gezi Parkı eylemleride rol oynadığı iddiasıyla tutuklanmıştı.
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Savcılık, Ayşe Barım için tanık sıfatıyla ifade veren Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakkında “yalan tanıklık” soruşturması başlatmıştı.
İki ünlü oyuncu bugün savcılıkta avukatlarıyla birlikte ifade verdi.
HaberTürk’ten Ceylan Sever’in haberine göre, iki oyuncu da yurt dışında yaşayan ve hakkında tutuklama kararı bulunan Memet Ali Alabora ile arkadaş olmadıklarını ifade etti.
Halit Ergenç savcılık ifadesinde şunları söyledi 👇
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Halit Ergenç’in Gezi Parkı eylemleri sırasında Memet Ali Alabora’nın da olduğu fotoğraf için ifadesi ise şöyle oldu.
Eylemlere çevreci hassasiyetler nedeniyle katıldığını söyleyen Ergenç, “Sanatçılar grubu olarak Kadir Topbaş, dönemin Valisi Avni Mutlu ve dönemin başbakanı ile görüştük ve bir daha da Gezi Parkı’na da gitmedik.” dedi.
Rıza Kocaoğlu da Memet Ali Alabora ile bir irtibatı olmadığını söyledi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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