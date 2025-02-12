Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu Şüpheli Sıfatıyla İfade Verdi: "Memet Ali Alabora ile Arkadaşlığımız Yok"

“Sanatçıların birçoğu Oyuncular Sendikası’na üyedir. Sendika; sanatçıların yönetmelik, tüzük gibi haklarını korumak için kurulmuştur. Bu hususta da bir ya da iki kez tarihini tam hatırlamamakla birlikte sendikaya gittiğimi biliyorum. Bu dönemde Oyuncular Sendikası başkanı Memet Ali Alabora idi. Ayrıca işle alakalı bir galada veya toplantıda karşılaştığımız olurdu. Ancak planlı bir görüşmemiz olmamıştır. Ben 2021 ve 2024 döneminde İngiltere’de yaşadım. Burada dâhi kendisiyle herhangi bir dönem görüşmem olmadı. Memet Ali Alabora’yı kısacası Gezi Parkı’ndan sonra hiç görmedim ve irtibatım da hiçbir şekilde telefonla dâhi olmadı. Gezi Parkı döneminde farklı bir telefon numarası kullanırdım. O numara içeriklerine bakıldığında belki kendisiyle görüşmem olmuş olabilir. Bunun da sebebi tamamen kendisinin sendika başkanı olması sebebiyledir. Ailece detaylı bir görüşmemiz hiç olmamıştır.”