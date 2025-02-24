İçişleri Bakanlığı Açıkladı: DEM Partili Kars Kağızman Belediyesi’ne Kayyum Atandı
İçişleri Bakanlığı Açıkladı: DEM Partili Kars Kağızman Belediyesi’ne Kayyum Atandı
İçişleri Bakanlığı, Kars’ın Kağızman ilçesinin DEM Partili Belediye Başkanı Mehmet Alkan’ın yerine Kağızman Kaymakamı Okan Daştan’ın kayyum olarak atandığını açıkladı. Kayyum kararının Alkan’ın, ‘Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alması sonrasında verildiği duyuruldu.
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Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan DEM Partili Kağızman Belediye Başkanı Mehmet Alkan’ın dosyası karara bağlandı.
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Alkan’ın yerine, Kağızman Kaymakamı Okan Daştan kayyum olarak atandı.
DEM Parti, kayyum kararına sosyal medyadan yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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