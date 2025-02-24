İçişleri Bakanlığı Açıkladı: DEM Partili Kars Kağızman Belediyesi’ne Kayyum Atandı

“Halkın iradesinden korkanlar yine devrede!

Kars Kağızman Belediyesine atanan kayyım, AKP iktidarının halkın seçme ve seçilme hakkına karşı açtığı savaştır.

Belediyelerimiz halka hizmet ettiği, yolsuzluk düzenini bozduğu için hedef alınıyor. Ancak kayyım gasplarını ne biz ne de halkımız kabul edecek! Demokrasiye, halkın iradesine, seçilmiş belediye eş başkanlarımıza yapılan bu darbeyi asla tanımıyoruz!

Kayyım düzeni çökecek, halk kazanacak!”