onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İçişleri Bakanlığı Açıkladı: DEM Partili Kars Kağızman Belediyesi’ne Kayyum Atandı

İçişleri Bakanlığı Açıkladı: DEM Partili Kars Kağızman Belediyesi’ne Kayyum Atandı

Kars
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
24.02.2025 - 09:23

İçişleri Bakanlığı, Kars’ın Kağızman ilçesinin DEM Partili Belediye Başkanı Mehmet Alkan’ın yerine  Kağızman Kaymakamı Okan Daştan’ın kayyum olarak atandığını açıkladı. Kayyum kararının Alkan’ın, ‘Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alması sonrasında verildiği duyuruldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan DEM Partili Kağızman Belediye Başkanı Mehmet Alkan’ın dosyası karara bağlandı.

Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan DEM Partili Kağızman Belediye Başkanı Mehmet Alkan’ın dosyası karara bağlandı.

Mahkeme, Mehmet Alkan’a “silahlı tören örgütüne üye olma” suçlamasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Hapis cezası alan Mehmet Alkan, Anayasa’nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldı.

Alkan’ın yerine, Kağızman Kaymakamı Okan Daştan kayyum olarak atandı.

Alkan’ın yerine, Kağızman Kaymakamı Okan Daştan kayyum olarak atandı.

DEM Parti, kayyum kararına sosyal medyadan yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

DEM Parti, kayyum kararına sosyal medyadan yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

“Halkın iradesinden korkanlar yine devrede!

Kars Kağızman Belediyesine atanan kayyım, AKP iktidarının halkın seçme ve seçilme hakkına karşı açtığı savaştır.

Belediyelerimiz halka hizmet ettiği, yolsuzluk düzenini bozduğu için hedef alınıyor. Ancak kayyım gasplarını ne biz ne de halkımız kabul edecek! Demokrasiye, halkın iradesine, seçilmiş belediye eş başkanlarımıza yapılan bu darbeyi asla tanımıyoruz!

Kayyım düzeni çökecek, halk kazanacak!”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
3
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın