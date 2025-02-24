AKP’ye Katılan Serap Yazıcı Özbudun'un 'İsabetli Açıklamaları' Gündemde: “Tutarlı Diyebiliriz"

Gelecek Partisi Antalya Milletvekili Anayasa Profesörü Serap Yazıcı Özbudun, dün gerçekleştirilen AKP kongresinde resmen yeni partisine katıldı. AKP MKYK’da da yer alan Özbudun’un, daha önce AKP ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili yaptığı açıklamalar ise sosyal medyada gündem olmuştu. Milletvekili Özbudun, daha önce Muhalif isimli sitede verdiği röportajda AKP’ye vekil transferi yapmasını da önermiş.