AKP’ye Katılan Serap Yazıcı Özbudun'un 'İsabetli Açıklamaları' Gündemde: “Tutarlı Diyebiliriz"
AKP’ye Katılan Serap Yazıcı Özbudun'un 'İsabetli Açıklamaları' Gündemde: “Tutarlı Diyebiliriz"
Gelecek Partisi Antalya Milletvekili Anayasa Profesörü Serap Yazıcı Özbudun, dün gerçekleştirilen AKP kongresinde resmen yeni partisine katıldı. AKP MKYK’da da yer alan Özbudun’un, daha önce AKP ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili yaptığı açıklamalar ise sosyal medyada gündem olmuştu. Milletvekili Özbudun, daha önce Muhalif isimli sitede verdiği röportajda AKP’ye vekil transferi yapmasını da önermiş.
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AKP’nin dün Ankara’da gerçekleştirdiği 8. Olağan Genel Kongresi’nde partiye yeni katılan isimler de tanıtıldı.
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Anayasa Profesörü Serap Yazıcı Özbudun, AKP MKYK’da da yer alan isimlerden biri oldu.
Serap Yazıcı Özbudun’un daha önce Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni eleştirdiği ortaya çıkmıştı.
Antalya Milletvekili Profesör Özbudun, Muhalif isimli sitede Gazeteci Nursun Erel’e verdiği röportajda da ilginç ifadeler kullanmış.
Akademisyen Fatih Yaşlı’nın, Serap Yazıcı Özbudun paylaşımı 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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