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AKP’ye Katılan Serap Yazıcı Özbudun'un 'İsabetli Açıklamaları' Gündemde: “Tutarlı Diyebiliriz"

AKP’ye Katılan Serap Yazıcı Özbudun'un 'İsabetli Açıklamaları' Gündemde: “Tutarlı Diyebiliriz"

AK Parti
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
24.02.2025 - 08:23

Gelecek Partisi Antalya Milletvekili Anayasa Profesörü Serap Yazıcı Özbudun, dün gerçekleştirilen AKP kongresinde resmen yeni partisine katıldı. AKP MKYK’da da yer alan Özbudun’un, daha önce AKP ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili yaptığı açıklamalar ise sosyal medyada gündem olmuştu. Milletvekili Özbudun, daha önce Muhalif isimli sitede verdiği röportajda AKP’ye vekil transferi yapmasını da önermiş.

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AKP’nin dün Ankara’da gerçekleştirdiği 8. Olağan Genel Kongresi’nde partiye yeni katılan isimler de tanıtıldı.

AKP’nin dün Ankara’da gerçekleştirdiği 8. Olağan Genel Kongresi’nde partiye yeni katılan isimler de tanıtıldı.

İYİ Parti’den ayrılan Ünal Karaman ve Mehmet Selim Ensarioğlu ile birlikte Gelecek Parti’sinden istifa eden Serap Yazıcı Özbudun kürsüye çıkarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan AKP rozetlerini aldı.

Anayasa Profesörü Serap Yazıcı Özbudun, AKP MKYK’da da yer alan isimlerden biri oldu.

Anayasa Profesörü Serap Yazıcı Özbudun, AKP MKYK’da da yer alan isimlerden biri oldu.

AKP MKYK’da İYİ Parti’den ayrılarak AKP’nin yoluna tutan, Dursun Ataş, İdris Nebi Hatipoğlu, Kürşad Zorlu, Seyithan İzsiz ve Ünal Karaman da yer aldı.

Serap Yazıcı Özbudun’un daha önce Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni eleştirdiği ortaya çıkmıştı.

Serap Yazıcı Özbudun’un daha önce Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni eleştirdiği ortaya çıkmıştı.

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Antalya Milletvekili Profesör Özbudun, Muhalif isimli sitede Gazeteci Nursun Erel’e verdiği röportajda da ilginç ifadeler kullanmış.

Antalya Milletvekili Profesör Özbudun, Muhalif isimli sitede Gazeteci Nursun Erel’e verdiği röportajda da ilginç ifadeler kullanmış.

Özbudun röportajında, yürürlükteki Anayasa’ya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 3. kez aday olması için TBMM’nin erken seçim kararı alması gerektiğini hatırlatarak, “Bence hukuk dışı yolları denemek yerine 24 milletvekili transfer etmeleri evladır” açıklamasında bulunmuş.

Akademisyen Fatih Yaşlı’nın, Serap Yazıcı Özbudun paylaşımı 👇

Akademisyen Fatih Yaşlı’nın, Serap Yazıcı Özbudun paylaşımı 👇
twitter.com

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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