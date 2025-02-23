İstanbul Valisi Davut Gül Hava Koşulları Nedeniyle "Tatil Olmayacak" Dedi, İstanbul Halkı İsyan Etti
İstanbul Valisi Davut Gül Hava Koşulları Nedeniyle "Tatil Olmayacak" Dedi, İstanbul Halkı İsyan Etti
İstanbul'da beklenen kar yağışı öğrencileri umutlandırmış, “Acaba tatil olur mu?” sorusu sosyal medyada dolaşmaya başlamıştı. Ancak İstanbul Valisi Davut Gül, bu beklentilere son noktayı koydu. Paylaştığı duyuruda hava koşullarının normale döndüğünü belirterek, “Tatil olmayacak” mesajını verdi. İstanbul halkı, özellikle veliler bu karara isyan etti.
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Son günlerde kötüleşen hava koşulları nedeniyle birçok şehirde okullar tatil edildi.
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Kötü haber Vali Davut Gül'den geldi. Yaptığı açıklamada okulların tatil edilmeyeceğini duyurdu.
Davut Gül'ün açıklaması ise şu şekildeydi:
Twitter çalkalandı, İstanbullular isyan etti. Davut Gül'ün açıklamasına yorumlar gecikmedi...
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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