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Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan Taktı: AKP’ye Katılan Serap Yazıcı Özbudun’un Eski Açıklamaları Gündemde

Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan Taktı: AKP’ye Katılan Serap Yazıcı Özbudun’un Eski Açıklamaları Gündemde

AK Parti
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
23.02.2025 - 15:17

AKP’nin bugün Ankara’da düzenlediği 8. Olağan Kongresi’nde partiye yeni katılan isimler de açıklandı. İYİ Parti’den ayrılan Ünal Karaman ve Mehmet Selim Ensarioğlu ile birlikte Gelecek Partisi’nden istifa eden Serap Yazıcı Özbudun AKP’ye katıldı. Partiye yeni katılanlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından parti rozeti takıldı.

Anayasa hukukçusu olan Serap Yazıcı Özbudun’un Cumhurbaşkanlığı sistemine karşı yaptığı açıklamalar ise sosyal medyada yeniden gündem oldu.

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AKP’nin 8. Olağan Büyük Kongresi’nde yaşananlar gündemdeki yerini koruyor.

AKP’nin 8. Olağan Büyük Kongresi’nde yaşananlar gündemdeki yerini koruyor.

Kongrede partiye yeni katılanlar takdim edildi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kendilerine rozet takıldı. İYİ Parti’den ayrılan Ünal Karaman ve Mehmet Selim Ensarioğlu ile birlikte Gelecek Parti’sinden istifa eden Serap Yazıcı Özbudun kürsüye çıkarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan rozetlerini aldı.

Ünal Karaman, daha önce İYİ Parti’den ayrılarak AKP’ye katılan Dursun Ataş, İdris Nebi Hatipoğlu, Kürşad Zorlu, Seyithan İzsiz ile birlikte MKYK’da yer aldı.

Ünal Karaman, daha önce İYİ Parti’den ayrılarak AKP’ye katılan Dursun Ataş, İdris Nebi Hatipoğlu, Kürşad Zorlu, Seyithan İzsiz ile birlikte MKYK’da yer aldı.

Ayrıca Meral Akşener yönetiminde İYİ Parti’nin 2023 Yılındaki 'Ömer'in Yolu' isimli seçim kampanyasını yöneten Faruk Acar, AK Parti'ye katıldı ve MKYK listesine girdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ünal Karaman'a rozetini taktığı anlar 👇

AKPde yeni parti yönetiminde yer alan Serap Yazıcı Özbudun’un daha önce Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine karşı yaptığı açıklamalar ise unutulmadı.

AKPde yeni parti yönetiminde yer alan Serap Yazıcı Özbudun’un daha önce Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine karşı yaptığı açıklamalar ise unutulmadı.

Serap Yazıcı Özbudun daha önce Meclis’te yaptığı konuşmada, “Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Türkiye'yi bir felakete sürüklemiştir, artık Türkiye bu uçurumdan yuvarlanmaktadır.' İfadelerini kullanmıştı.

Özbudun ayrıca hükümetin İstanbul Sözleşmesini iptal etmesine de “anayasaya aykırı” olarak tepki göstermişti.

Gazeteci İsmail Saymaz’ın Özbudun ile ilgili paylaşımı 👇

Gazeteci İsmail Saymaz’ın Özbudun ile ilgili paylaşımı 👇
twitter.com

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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