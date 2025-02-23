Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan Taktı: AKP’ye Katılan Serap Yazıcı Özbudun’un Eski Açıklamaları Gündemde
Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan Taktı: AKP’ye Katılan Serap Yazıcı Özbudun’un Eski Açıklamaları Gündemde
AKP’nin bugün Ankara’da düzenlediği 8. Olağan Kongresi’nde partiye yeni katılan isimler de açıklandı. İYİ Parti’den ayrılan Ünal Karaman ve Mehmet Selim Ensarioğlu ile birlikte Gelecek Partisi’nden istifa eden Serap Yazıcı Özbudun AKP’ye katıldı. Partiye yeni katılanlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından parti rozeti takıldı.
Anayasa hukukçusu olan Serap Yazıcı Özbudun’un Cumhurbaşkanlığı sistemine karşı yaptığı açıklamalar ise sosyal medyada yeniden gündem oldu.
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AKP’nin 8. Olağan Büyük Kongresi’nde yaşananlar gündemdeki yerini koruyor.
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Ünal Karaman, daha önce İYİ Parti’den ayrılarak AKP’ye katılan Dursun Ataş, İdris Nebi Hatipoğlu, Kürşad Zorlu, Seyithan İzsiz ile birlikte MKYK’da yer aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ünal Karaman'a rozetini taktığı anlar 👇
AKPde yeni parti yönetiminde yer alan Serap Yazıcı Özbudun’un daha önce Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine karşı yaptığı açıklamalar ise unutulmadı.
Gazeteci İsmail Saymaz’ın Özbudun ile ilgili paylaşımı 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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