Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan Taktı: AKP’ye Katılan Serap Yazıcı Özbudun’un Eski Açıklamaları Gündemde

AKP’nin bugün Ankara’da düzenlediği 8. Olağan Kongresi’nde partiye yeni katılan isimler de açıklandı. İYİ Parti’den ayrılan Ünal Karaman ve Mehmet Selim Ensarioğlu ile birlikte Gelecek Partisi’nden istifa eden Serap Yazıcı Özbudun AKP’ye katıldı. Partiye yeni katılanlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından parti rozeti takıldı.

Anayasa hukukçusu olan Serap Yazıcı Özbudun’un Cumhurbaşkanlığı sistemine karşı yaptığı açıklamalar ise sosyal medyada yeniden gündem oldu.