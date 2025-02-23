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Gazeteci Memduh Bayraktaroğlu, Ali Koç'un MHP Başkanı Olacağını İddia Etti

Gazeteci Memduh Bayraktaroğlu, Ali Koç'un MHP Başkanı Olacağını İddia Etti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
24.02.2025 - 00:19

Futbol ve siyasetin iç içe geçtiği sık sık vurgulanıyor. Ali Koç'un da kısa süre önce yaptığı siyasi ziyaretler eleştiri konusu olmuştu. Koç'un MHP ile kurduğu yakın ilişkiler ve Koç Ailesi'nin MHP ile kurduğu bağlar masaya yatırılmıştı. Gazeteci Memduh Bayraktaroğlu da Ali Koç ve MHP ilişkisine yeni boyut kazandıran bir iddia ortaya attı.

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Ali Koç'un kısa süre önce yaptığı siyasi ziyaretler gündem olmuştu.

Ali Koç'un kısa süre önce yaptığı siyasi ziyaretler gündem olmuştu.

Koç Ailesi'nin MHP ile geçmiş bağlantılarının da hatırlatıldığı ziyaretten sonra Ali Koç'un MHP'li olduğu iddia edilmişti. Koç ve Bahçeli arasındaki sıcak ve samimi sohbet ile ilişki de çokça konuşulmuştu.

Gazeteci Memduh Bayraktaroğlu da MHP ve Ali Koç ile ilgili ilginç bir iddia ortaya attı.

Gazeteci Memduh Bayraktaroğlu da MHP ve Ali Koç ile ilgili ilginç bir iddia ortaya attı.

Bayraktaroğlu, Fenerbahçe'nin şampiyon olması halinde Ali Koç'un MHP'nin başkanı olacağını iddia etti. Bayraktaroğlu bu iddiayı MHP içinden aldığı duyumlara dayandırdı.

Bayraktaroğlu, Erdoğan'ın da bu gelişmenin farkında olduğunu söyledi.

Bayraktaroğlu, Erdoğan'ın da bu gelişmenin farkında olduğunu söyledi.

Bayraktaroğlu iddiasını 'Ali Koç takımı şampiyon olursa çok kısa bir sürede MHP başkanlığı için devreye girecek. Ve çok büyük ihtimalle başkan seçilecek. Koç'un arkasına 30 milyona yakın Fenerbahçe gönüllüsünü aldığını düşünebiliyor musunuz? MHP bugüne kadar hiç böyle bir kitleyle hareket etmedi.' sürdürdü.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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