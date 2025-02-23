Gazeteci Memduh Bayraktaroğlu, Ali Koç'un MHP Başkanı Olacağını İddia Etti
Gazeteci Memduh Bayraktaroğlu, Ali Koç'un MHP Başkanı Olacağını İddia Etti
Futbol ve siyasetin iç içe geçtiği sık sık vurgulanıyor. Ali Koç'un da kısa süre önce yaptığı siyasi ziyaretler eleştiri konusu olmuştu. Koç'un MHP ile kurduğu yakın ilişkiler ve Koç Ailesi'nin MHP ile kurduğu bağlar masaya yatırılmıştı. Gazeteci Memduh Bayraktaroğlu da Ali Koç ve MHP ilişkisine yeni boyut kazandıran bir iddia ortaya attı.
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Ali Koç'un kısa süre önce yaptığı siyasi ziyaretler gündem olmuştu.
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Gazeteci Memduh Bayraktaroğlu da MHP ve Ali Koç ile ilgili ilginç bir iddia ortaya attı.
Bayraktaroğlu, Erdoğan'ın da bu gelişmenin farkında olduğunu söyledi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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