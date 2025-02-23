Gazeteci Memduh Bayraktaroğlu, Ali Koç'un MHP Başkanı Olacağını İddia Etti

Bayraktaroğlu iddiasını 'Ali Koç takımı şampiyon olursa çok kısa bir sürede MHP başkanlığı için devreye girecek. Ve çok büyük ihtimalle başkan seçilecek. Koç'un arkasına 30 milyona yakın Fenerbahçe gönüllüsünü aldığını düşünebiliyor musunuz? MHP bugüne kadar hiç böyle bir kitleyle hareket etmedi.' sürdürdü.