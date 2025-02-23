Almanya'daki Erken Seçimden İlk Sonuçlar Geldi: Muhafazakarlar Önde

Almanya bugün erken seçim için sandıktaydı. Aşırı sağın yükselişte olduğu ülkede genel kamuoyunda rahatsızlık had safhada. Anketlere göre AfD ikinci parti olarak meclise giriyordu. Korkulan senaryo gerçekleşti. Anketler yanılmadı. Sosyal demokratların hezimete uğradığı seçimde merkeze, hatta sağa yaklaşmasına rağmen Yeşiller bile kaybetti.