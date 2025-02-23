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Almanya'daki Erken Seçimden İlk Sonuçlar Geldi: Muhafazakarlar Önde

Almanya'daki Erken Seçimden İlk Sonuçlar Geldi: Muhafazakarlar Önde

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
23.02.2025 - 22:42

Almanya bugün erken seçim için sandıktaydı. Aşırı sağın yükselişte olduğu ülkede genel kamuoyunda rahatsızlık had safhada. Anketlere göre AfD ikinci parti olarak meclise giriyordu. Korkulan senaryo gerçekleşti. Anketler yanılmadı. Sosyal demokratların hezimete uğradığı seçimde merkeze, hatta sağa yaklaşmasına rağmen Yeşiller bile kaybetti.

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Almanya bugün erken seçim için sandık başına gitti.

Almanya bugün erken seçim için sandık başına gitti.

Almanya'da 'Trafik Lambası' koalisyon hükümetinin dağılması üzerine gidilen erken seçimlerde çıkış anketleri geliyor. Çıkış anketlerindeki sonuca göre Almanya direksiyonu sağa kırmış görünüyor.

Seçimlere katılım yüzde 84 ile Almanya tarihinin en yüksek oranlarından birine ulaştı.

Seçimlere katılım yüzde 84 ile Almanya tarihinin en yüksek oranlarından birine ulaştı.

Çıkış anketlerine göre, muhafazakâr CDU/CSU oyların yüzde 29’unu alırken, protofaşist AfD yaklaşık yüzde 19,5 ve Şansölye Scholz’un partisi SPD yüzde 16 seviyesinde kaldı.

Yeşiller yüzde 13,5, Sol Parti ise yüzde 8,5 oy alarak barajı geçti.

Hür Demokratlar (FDP) yüzde 4,7, Sarah Wagenknecht İttifakı (BSW) ise yüzde 4,9 oyla barajın altında kaldı.

AfD'nin koalisyonda yer alması güç görünüyor ama aldıkları oy sonraki seçimler için onları cesaretlendirecek.

AfD'nin koalisyonda yer alması güç görünüyor ama aldıkları oy sonraki seçimler için onları cesaretlendirecek.

Ana akım partiler tarafından dışlanan AfD’nin koalisyon dışında kalması bekleniyor.

Seçimlerden birinci parti olarak çıkan CDU lideri Friedrich Merz’in, başbakanlığı üstlenerek SPD ve/veya Yeşiller ile koalisyon kurma girişiminde bulunacağı öngörülüyor.

Sol Parti, barajı geçerek AfD'nin ikinci olduğu seçimlerde önemli bir varlık gösterdi.

Sol Parti, barajı geçerek AfD'nin ikinci olduğu seçimlerde önemli bir varlık gösterdi.

Avrupa Parlamentosu Milletvekili ve Sol Parti’nin eski lideri Martin Schirdewan, DW’ye verdiği demeçte, partisinin parlamentoya yeniden seçilmesinde muhafazakâr CDU/CSU blokunun stratejisinin önemli bir rol oynadığını belirtti.

Schirdewan’a göre, Muhafazakâr lider Friedrich Merz'in parlamentoda göçmen karşıtı yasayı geçirmek için aşırı sağcı AfD’nin oylarına yöneldikten sonra, seçmenler “antifaşist” bir alternatif olarak Sol Parti’ye yönelmeye başladı.

CDU'da %30'a ulaşamamış olmanın üzüntüsü var. %30'u psikolojik eşik olarak görüyorlardı.

CDU'da %30'a ulaşamamış olmanın üzüntüsü var. %30'u psikolojik eşik olarak görüyorlardı.

DW muhabiri Michaela Küfner, çıkış anketlerine göre CDU’nun yüzde 29 oyla birinci sırada yer almasından seçmenlerinin memnun göründüğünü, ancak “kimsenin coşku içinde olmadığını” belirtti.

Küfner, CDU üyelerinin psikolojik olarak önemli gördükleri yüzde 30 barajına ulaşmayı umut ettiklerini ifade etti.

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SPD, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından en büyük hezimeti yaşadı.

SPD, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından en büyük hezimeti yaşadı.

Mevcut Başbakan Olaf Scholz’u yeniden başbakan adayı gösteren Sosyal Demokrat Parti (SPD), bir önceki seçime kıyasla 9,7 puan kaybederek yüzde 16 oy aldı ve üçüncü sıraya geriledi.

Bu oran değişmezse, SPD İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana düzenlenen genel seçimlerde en düşük oy oranını almış olacak.

Yeşiller ve hükümetin diğer ortağı FDP'nin oylarında düşüş var. FDP baraj altında kaldı.

Yeşiller ve hükümetin diğer ortağı FDP'nin oylarında düşüş var. FDP baraj altında kaldı.

Koalisyondan ayrılarak ülkede erken genel seçime gidilmesine yol açan Hür Demokrat Parti (FDP), bu seçimlerde SPD ile birlikte büyük kayıplar yaşadı.

2021 seçimlerine kıyasla oyları 6,5 puan düşen FDP, ilk çıkış anketlerine göre yüzde 4,9 seviyesinde kaldı. Seçim barajının yüzde 5 olduğu ülkede, sonuçların bu şekilde kesinleşmesi halinde FDP, az bir farkla meclis dışında kalacak.

Yeşiller Partisinin ise 2021’deki seçimlere göre oy oranı 1,2 puan düşerek yüzde 13,5 oldu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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