Almanya'daki Erken Seçimden İlk Sonuçlar Geldi: Muhafazakarlar Önde
Almanya'daki Erken Seçimden İlk Sonuçlar Geldi: Muhafazakarlar Önde
Almanya bugün erken seçim için sandıktaydı. Aşırı sağın yükselişte olduğu ülkede genel kamuoyunda rahatsızlık had safhada. Anketlere göre AfD ikinci parti olarak meclise giriyordu. Korkulan senaryo gerçekleşti. Anketler yanılmadı. Sosyal demokratların hezimete uğradığı seçimde merkeze, hatta sağa yaklaşmasına rağmen Yeşiller bile kaybetti.
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Almanya bugün erken seçim için sandık başına gitti.
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Seçimlere katılım yüzde 84 ile Almanya tarihinin en yüksek oranlarından birine ulaştı.
AfD'nin koalisyonda yer alması güç görünüyor ama aldıkları oy sonraki seçimler için onları cesaretlendirecek.
Sol Parti, barajı geçerek AfD'nin ikinci olduğu seçimlerde önemli bir varlık gösterdi.
CDU'da %30'a ulaşamamış olmanın üzüntüsü var. %30'u psikolojik eşik olarak görüyorlardı.
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SPD, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından en büyük hezimeti yaşadı.
Yeşiller ve hükümetin diğer ortağı FDP'nin oylarında düşüş var. FDP baraj altında kaldı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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