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Gündemimiz Almanya Seçimleri: Hükümet Başkanına Neden 'Şansölye' Deniyor?

Gündemimiz Almanya Seçimleri: Hükümet Başkanına Neden 'Şansölye' Deniyor?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
23.02.2025 - 16:02

Almanya, 23 Şubat Pazar günü yeni başbakanı ve parlemontoyu belirlemek için sandık başına gidiyor. Aşırı sağın temsilcisi AfD'nin bir sürpriz yapması beklenirken Almanya seçim sonuçları bütün dünyada takip ediliyor. AB'nin en büyük ülkesi olan Almanya'daki seçimlerin ülkenin ve diğer ülkelerin gidişatını nasıl etkileyeceği merak konusu. Göreve gelen hükümet, önümüzdeki dört yıl boyunca görevde kalacak. Almanya seçim sürecine dair merak edilen ise birçok detay var.

Örneğin, Alman hükümet başkanına neden 'şansölye' deniyor?

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2025 Almanya Seçimleri

2025 Almanya Seçimleri

Almanya, Avrupa Birliği'nin en büyük üye ülkesi ve aynı zamanda en büyük ekonomisine sahip ülkesi olarak ön plana çıkıyor. Kasım aylarında Sosyal Demokrat Parti (SPD) Başbakanı Olaf Scholz'un başında olduğu 3'lü koalisyon, Maliye Bakanı'nı görevden aldı. Hükümet, daha sonra erken seçim kararı alarak seçmenlerin 23 Şubat'ta sandık başına gideceğini duyurdu. 

Seçimlerde 29 parti yer alacak ve toplam 59 milyon vatandaş oy kullanacak. Seçmenler, kendilerini 4 sene boyunca yönetecek olan 21. Federal Meclisi (Bundestag) belirlemek için oy kullanacak.

Almanya Seçimleri Adayları

Almanya Seçimleri Adayları

Seçimlerde 29 farklı parti bulunuyor. Anketlerin sonucunda, göçmen karşıtı sağcı Almanya İçin Alternatif (AfD: Alternative für Deutschland) partisinin sürpriz yapması bekleniyor. AfD'nin anketlerde önde gittiği aktarılıyor ancak merkez sağ Hıristiyan Demokrat Birlik'ten (CDU) Friedrich Merz'in merkez sol Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) Olaf Scholz'un yerine şansölye olmasına da bir ihtimal gözüyle bakılıyor.

ABD'de büyük bir sorumluluk üstlenen Elon Musk'ın da desteğini alan AfD'nin uzun zamandır Avrupa Birliği'ni eleştirdiği ve Almanya'nın bloktan çıkması gerektiğini savunduğu görülüyor. Bu nedenlerden dolayı Almanya seçimlerinin oldukça kritik olduğu aktarılıyor.

Almanya Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Almanya Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Almanya'da oy kullanma işlemi Türkiye saatine göre 23 Şubat 20.00'ye kadar devam edecek. Açılan sandıklardan çıkacak olan sonuç da canlı olarak aktarılacak.

Peki Almanya'da Ne Seçimi Yapılıyor? Başbakan mı Seçilecek?

Peki Almanya'da Ne Seçimi Yapılıyor? Başbakan mı Seçilecek?

Almanya'da seçmenler, milletvekillerini belirlemek için oy kullanıyor. Federal Meclis ise başbakanı seçiyor.

BBC'nin aktardığına göre vatandaşların oy kullandığı seçimlerden birinci parti çıkan partinin başbakan adayının koalisyon ortağı ya da ortaklarıyla yürütülen müzakerelerde uzlaşı sağlaması halinde cumhurbaşkanı bu adayı meclise öneriyor.

Meclise önerilen bu adayın oylamada mutlak çoğunluğun oylarını alması halinde başbakan yemin ederek görevine başlıyor. Fakat koalisyon çalışmaları haftalar sürebiliyor.

Şansölye Kime Denir?

Şansölye Kime Denir?

Şansölye, Almanya Federal Cumhuriyeti'nin hükûmet başkanıdır. Almanya'nın şu anki şansölyesi Olaf Scholz'dur. 

Şansölye, bakanları ve hükûmet politikasının ana hatlarını belirleyen kişidir. Pratikte en güçlü Alman politikacı olarak görev alır. Kurallara göre ise devlet başkanı ve parlamento başkanından sonra üçüncü sırada yer alan devlet adamıdır.Şansölye, Almanya'da Federal Meclis (Bundestag) tarafından seçilir. 

Şansölye, yalnızca Almanya'da değil Avusturya'da da kullanılan bir terimdir. Avusturya şansölyesinin görevleri ve makamı, Almanya'dakinden farklıdır. Şansöyle, Avusturya'da federal hükûmetin başıdır ve Avusturya Cumhuriyeti'nin hükûmet lideridir. Yani, ülkenin en yetkili politikacısıdır. Buna rağmen anayasaya göre Avusturya şansölyesinin farklı görev tanımlamaları ve kısıtlamaları vardır.

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Almanya'da Neden Şansölye Deniyor?

Almanya'da Neden Şansölye Deniyor?

'Şansölye' (Almanca: Kanzler) ünvanı aslında günümüze Orta Çağ'dan geliyor. Bu terim, Avrupa'da önemli devlet görevlileri için kullanılan bir terimdi. Özellikle Roma İmparatorluğu döneminde yönetimde önemli bir rolu olan kişilere bu ünvan verilirdi. Şansölye ünvanı bugüne kadar farklı ülkelerde, farklı görev tanımlamaları için kullanıldı. Günümüzde ise Almanya'da modern bir devlet yapısı olduğu halde hala bu ünvan kullanılıyor. 

Şansölye terimi günümüzde daha çok başbakanlığa, hükümet başkanlığına denk düşen bir ünvan olarak karşımıza çıkıyor. Farklı bir terim kullanılması ise Almanya'nın kendisine özgü kimliğini yansıtıyor.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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