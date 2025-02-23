Gündemimiz Almanya Seçimleri: Hükümet Başkanına Neden 'Şansölye' Deniyor?
Gündemimiz Almanya Seçimleri: Hükümet Başkanına Neden 'Şansölye' Deniyor?
Almanya, 23 Şubat Pazar günü yeni başbakanı ve parlemontoyu belirlemek için sandık başına gidiyor. Aşırı sağın temsilcisi AfD'nin bir sürpriz yapması beklenirken Almanya seçim sonuçları bütün dünyada takip ediliyor. AB'nin en büyük ülkesi olan Almanya'daki seçimlerin ülkenin ve diğer ülkelerin gidişatını nasıl etkileyeceği merak konusu. Göreve gelen hükümet, önümüzdeki dört yıl boyunca görevde kalacak. Almanya seçim sürecine dair merak edilen ise birçok detay var.
Örneğin, Alman hükümet başkanına neden 'şansölye' deniyor?
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Almanya'da Neden Şansölye Deniyor?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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