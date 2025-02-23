Gündemimiz Almanya Seçimleri: Hükümet Başkanına Neden 'Şansölye' Deniyor?

Almanya, Avrupa Birliği'nin en büyük üye ülkesi ve aynı zamanda en büyük ekonomisine sahip ülkesi olarak ön plana çıkıyor. Kasım aylarında Sosyal Demokrat Parti (SPD) Başbakanı Olaf Scholz'un başında olduğu 3'lü koalisyon, Maliye Bakanı'nı görevden aldı. Hükümet, daha sonra erken seçim kararı alarak seçmenlerin 23 Şubat'ta sandık başına gideceğini duyurdu.

Seçimlerde 29 parti yer alacak ve toplam 59 milyon vatandaş oy kullanacak. Seçmenler, kendilerini 4 sene boyunca yönetecek olan 21. Federal Meclisi (Bundestag) belirlemek için oy kullanacak.