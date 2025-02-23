İstanbul Valisi Davut Gül'den Kar Tatili Açıklaması: Çocuklar Bu Kez Üzülecek
İstanbul Valisi Davut Gül'den Kar Tatili Açıklaması: Çocuklar Bu Kez Üzülecek
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İstanbul'da okulların tatil edilmesini bekleyen öğrenciler Vali Gül'den yanıt geldi:
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Davut Gül tatil bekleyen öğrencileri üzen açıklamayı sosyal medyadan duyurdu.
İstanbul Valiliği de ayrıca konuyla ilgili açıklama yayınladı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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