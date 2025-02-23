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İstanbul Valisi Davut Gül'den Kar Tatili Açıklaması: Çocuklar Bu Kez Üzülecek

İstanbul Valisi Davut Gül'den Kar Tatili Açıklaması: Çocuklar Bu Kez Üzülecek

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
23.02.2025 - 23:58

Karlı havalarla birlikte öğrencilerin de tatil beklentileri oluyor. Perşembe ve Cuma günü İstanbul'da okullar tatil edilmişti. Öğrencilerin Pazartesi için de benzer bir beklentisi vardı. Vali Davut Gül'den açıklama geldi. Ancak bu kez öğrenciler üzülecek.

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İstanbul'da okulların tatil edilmesini bekleyen öğrenciler Vali Gül'den yanıt geldi:

İstanbul'da okulların tatil edilmesini bekleyen öğrenciler Vali Gül'den yanıt geldi:

İstanbul'da soğuk bir gecenin ardından okulların tatil olup olmayacağı merak konusu olurken, İstanbul Valisi Davut Gül’den açıklama geldi.

Hava koşullarının normale döndüğünü belirten Vali Gül, okullarda eğitim-öğretimin planlandığı şekilde devam edeceğini duyurdu.

Davut Gül tatil bekleyen öğrencileri üzen açıklamayı sosyal medyadan duyurdu.

Davut Gül tatil bekleyen öğrencileri üzen açıklamayı sosyal medyadan duyurdu.

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada öğrencilere seslenerek, 'Sevgili öğrencilerimiz, biliyoruz, kar tatili haberini duymayı çok seviyorsunuz. Ancak yarın hava koşulları normale döndüğü için okullarımızda eğitim-öğretim planlandığı şekilde devam edecek. Sizleri okullarınızda görmek için sabırsızlanıyoruz! Hepinize başarılı ve güzel bir gün dileriz.' ifadelerini kullandı.

İstanbul Valiliği de ayrıca konuyla ilgili açıklama yayınladı.

İstanbul Valiliği de ayrıca konuyla ilgili açıklama yayınladı.

Valiliğin açıklaması şu şekilde: 

'Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne göre;

Bugün (Pazar), İstanbul genelinde aralıklarla bölgesel olarak etkili olan kar yağışlarının gece saatlerinden itibaren şiddetini azaltarak devam etmesi,  #Pazartesi sabah saatlerinden itibaren ise ilimizi terk etmesi beklenmektedir.  Yarın (#Pazartesi) havanın parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde; sıcaklığın -3 °C ila -6 °C derece dolaylarında seyredeceği tahmin ediliyor. Kuvvetli buzlanma ve don olayının oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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