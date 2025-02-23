İstanbul Valisi Davut Gül'den Kar Tatili Açıklaması: Çocuklar Bu Kez Üzülecek

Valiliğin açıklaması şu şekilde:

'Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne göre;

Bugün (Pazar), İstanbul genelinde aralıklarla bölgesel olarak etkili olan kar yağışlarının gece saatlerinden itibaren şiddetini azaltarak devam etmesi, #Pazartesi sabah saatlerinden itibaren ise ilimizi terk etmesi beklenmektedir. Yarın (#Pazartesi) havanın parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde; sıcaklığın -3 °C ila -6 °C derece dolaylarında seyredeceği tahmin ediliyor. Kuvvetli buzlanma ve don olayının oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.'