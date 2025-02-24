Maydanoz Döner’e Yapılan FETÖ Operasyonu: Şirketin 372 Gayriresmi Ortağı Varmış
Maydanoz Döner’e Yapılan FETÖ Operasyonu: Şirketin 372 Gayriresmi Ortağı Varmış
Türkiye’nin dört bir yanında zincir restoranları bulunan Maydonoz Döner’e yapılan FETÖ operasyonun detayları geliyor. MASAK raporunda, Maydonoz Döner’in toplam 372 gayriresmi ortağı olduğu tespit edilirken, ortakların 233’ünün çeşitli suçlardan dosyaları olduğu ortaya çıktı. Ayrıca şirketin Antalya’daki işletmelerinin koordinasyonunu sağlayan Levent Doğan'ın 15 Temmuz darbe girişimine katılan askerler arasında yer aldığı öğrenildi.
Kaynak: Sabah Gazetesi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Binlerce çalışanı olan Maydanoz Döner hakkında başlatılan FETÖ operasyonunda 300’den fazla kişi gözaltına alınmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sabah Gazetesi’nden Halit Turan’ın haberine göre, şirketin ortakları arasında yer alan kişilerin suç dosyasının kabarık olduğu ortaya çıktı.
Maydonoz Döner’de bu zamana kadar toplam 9 bin 671 kişi çalışmıştı.
Şirkette ihraç TRT çalışanı, imam-hatip, üsteğmen, astsubay ve polislerin de görev aldığı tespit edildi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın