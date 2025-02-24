Maydanoz Döner’e Yapılan FETÖ Operasyonu: Şirketin 372 Gayriresmi Ortağı Varmış

MASAK raporunda ortaya çıkan bilgilere göre, bu çalışanlardan 2 bin 613'ü hakkında soruşturma kaydı olduğu belirlenirken bunlardan 326'sının 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme', 'Cumhurbaşkanına suikast', 'casusluk', 'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme', 'silahlı terör örgütüne üye olma' gibi suçlardan sabıkalı olduğu belirlendi.