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Maydanoz Döner’e Yapılan FETÖ Operasyonu: Şirketin 372 Gayriresmi Ortağı Varmış

Maydanoz Döner’e Yapılan FETÖ Operasyonu: Şirketin 372 Gayriresmi Ortağı Varmış

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
24.02.2025 - 08:59

Türkiye’nin dört bir yanında zincir restoranları bulunan Maydonoz Döner’e yapılan FETÖ operasyonun detayları geliyor. MASAK raporunda, Maydonoz Döner’in toplam 372 gayriresmi ortağı olduğu tespit edilirken, ortakların 233’ünün çeşitli suçlardan dosyaları olduğu ortaya çıktı. Ayrıca şirketin Antalya’daki işletmelerinin koordinasyonunu sağlayan Levent Doğan'ın 15 Temmuz darbe girişimine katılan askerler arasında yer aldığı öğrenildi.

Kaynak: Sabah Gazetesi

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Binlerce çalışanı olan Maydanoz Döner hakkında başlatılan FETÖ operasyonunda 300’den fazla kişi gözaltına alınmıştı.

Binlerce çalışanı olan Maydanoz Döner hakkında başlatılan FETÖ operasyonunda 300’den fazla kişi gözaltına alınmıştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 21 Şubat’ta sosyal medya hesabından, Antalya merkezli 31 ilde FETÖ’ye yönelik eş zamanlı düzenlenen Kıskaç-40 operasyonunda, Maydonoz Döner isimli restoran zinciri üzerinden örgüte finansman sağladığı belirlenen, aralarında kamu personeli 10 kişinin de bulunduğu 353 şüphelinin yakalandığını açıklamıştı.

Sabah Gazetesi’nden Halit Turan’ın haberine göre, şirketin ortakları arasında yer alan kişilerin suç dosyasının kabarık olduğu ortaya çıktı.

Sabah Gazetesi’nden Halit Turan’ın haberine göre, şirketin ortakları arasında yer alan kişilerin suç dosyasının kabarık olduğu ortaya çıktı.

Kaynak

Maydonoz Döner’de bu zamana kadar toplam 9 bin 671 kişi çalışmıştı.

Maydonoz Döner’de bu zamana kadar toplam 9 bin 671 kişi çalışmıştı.

MASAK raporunda ortaya çıkan bilgilere göre, bu çalışanlardan 2 bin 613'ü hakkında soruşturma kaydı olduğu belirlenirken bunlardan 326'sının 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme', 'Cumhurbaşkanına suikast', 'casusluk', 'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme', 'silahlı terör örgütüne üye olma' gibi suçlardan sabıkalı olduğu belirlendi.

Şirkette ihraç TRT çalışanı, imam-hatip, üsteğmen, astsubay ve polislerin de görev aldığı tespit edildi.

Şirkette ihraç TRT çalışanı, imam-hatip, üsteğmen, astsubay ve polislerin de görev aldığı tespit edildi.

Antalya'daki Maydonoz Döner şubelerinin koordinasyonun sağlayan Levent Doğan'ın ise 15 Temmuz gecesi Etimesgut Zırhlı Birlikler Okul ve Eğitim Tümen Komutanlığı'nda darbe girişimine katılan askerler arasında olduğu ortaya çıktı.

Eski Yüzbaşı Levent Doğan'ın 7 yıl 6 ay hapis cezası almasına rağmen Antalya'da saklandığı hücre evinde kaldığı, buradan Antalya'daki şubeleri koordine ettiği belirlendi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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