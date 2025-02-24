AKP Kongresinde Bin 607 Delegeye Cumhurbaşkanı Erdoğan İmzalı 6 Milyon Liralık Özel Saat Hediye Edildi
AKP Kongresinde Bin 607 Delegeye Cumhurbaşkanı Erdoğan İmzalı 6 Milyon Liralık Özel Saat Hediye Edildi
AKP, 23 Şubat Pazar günü merakla beklenen olağan büyük kongresini gerçekleştirdi. Kongre, bir dönem Erdoğan’ı sert sözlerle eleştiren siyasi isimlerin AKP’ye katılmasıyla oldukça konuşuldu. Erdoğan’ın karşısında yarışan Millet İttifakı’ndaki bazı isimlerin şimdi Erdoğan ile yol yürüyecek olması tepki çekerken kongrede dikkat çeken bir başka an yaşandı. Kongreye 1607 delege katıldı ve bu delegelere Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı özel saat hediye edildi. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre saatin bir tanesinin değeri 4 bin TL. 1607 saatin fiyatı ise 6 milyon lirayı aşıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
AKP’nin 8. Olağan Büyük Kongresi dün (23 Şubat Pazar) gerçekleşti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Erdoğan, yeniden AK Parti Genel Başkanı oldu.
Delegelere Erdoğan imzalı özel saat hediye edildi. Saatlerin toplam fiyatı 6 milyon TL’yi aşıyor.
Saatler İsviçre markası.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın