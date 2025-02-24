AKP Kongresinde Bin 607 Delegeye Cumhurbaşkanı Erdoğan İmzalı 6 Milyon Liralık Özel Saat Hediye Edildi

AKP, 23 Şubat Pazar günü merakla beklenen olağan büyük kongresini gerçekleştirdi. Kongre, bir dönem Erdoğan’ı sert sözlerle eleştiren siyasi isimlerin AKP’ye katılmasıyla oldukça konuşuldu. Erdoğan’ın karşısında yarışan Millet İttifakı’ndaki bazı isimlerin şimdi Erdoğan ile yol yürüyecek olması tepki çekerken kongrede dikkat çeken bir başka an yaşandı. Kongreye 1607 delege katıldı ve bu delegelere Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı özel saat hediye edildi. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre saatin bir tanesinin değeri 4 bin TL. 1607 saatin fiyatı ise 6 milyon lirayı aşıyor.

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