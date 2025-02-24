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AKP Kongresinde Bin 607 Delegeye Cumhurbaşkanı Erdoğan İmzalı 6 Milyon Liralık Özel Saat Hediye Edildi

AKP Kongresinde Bin 607 Delegeye Cumhurbaşkanı Erdoğan İmzalı 6 Milyon Liralık Özel Saat Hediye Edildi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
24.02.2025 - 13:06

AKP, 23 Şubat Pazar günü merakla beklenen olağan büyük kongresini gerçekleştirdi. Kongre, bir dönem Erdoğan’ı sert sözlerle eleştiren siyasi isimlerin AKP’ye katılmasıyla oldukça konuşuldu. Erdoğan’ın karşısında yarışan Millet İttifakı’ndaki bazı isimlerin şimdi Erdoğan ile yol yürüyecek olması tepki çekerken kongrede dikkat çeken bir başka an yaşandı. Kongreye 1607 delege katıldı ve bu delegelere Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı özel saat hediye edildi. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre saatin bir tanesinin değeri 4 bin TL. 1607 saatin fiyatı ise 6 milyon lirayı aşıyor. 

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AKP’nin 8. Olağan Büyük Kongresi dün (23 Şubat Pazar) gerçekleşti.

AKP’nin 8. Olağan Büyük Kongresi dün (23 Şubat Pazar) gerçekleşti.

Ankara Spor Salonu’nda gerçekleşen kongre oldukça konuşuldu. Bir dönem Erdoğan’a sert tepkilerde bulunan isimlerin kongrede adları okundu ve AKP’ye geçtikleri ortaya çıktı. En dikkat çeken isim hiç şüphesiz partinin yeni yönetiminde yer alacak olan eski futbolcu Mesut Özil oldu.

Erdoğan, yeniden AK Parti Genel Başkanı oldu.

Erdoğan, yeniden AK Parti Genel Başkanı oldu.

1607 delegenin 1547’si oy kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 1547 oyun tamamını alarak yeniden AK Parti Genel Başkanı oldu. Erdoğan’ın 75 üyeden oluşan yeni A takımı da belli olmuş oldu.

Delegelere Erdoğan imzalı özel saat hediye edildi. Saatlerin toplam fiyatı 6 milyon TL’yi aşıyor.

Delegelere Erdoğan imzalı özel saat hediye edildi. Saatlerin toplam fiyatı 6 milyon TL’yi aşıyor.

Kongreye dair ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. En dikkat çekeni ‘Erdoğan imzalı saat’ oldu. 1607 delegeye Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı saat hediye edildi. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre saatin bir tanesinin değeri 4 bin TL. 1607 saatin toplam fiyatı 6 milyon TL’yi aşıyor. 

Kaynak

Saatler İsviçre markası.

Saatler İsviçre markası.

Saatin Grand Romanson-RMS Zeitmeister marka olduğu öğrenildi. Marka 1988 yılında İsviçre’de kuruldu ve 70’ten fazla ülkeye ihraç ediliyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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