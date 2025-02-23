Hasan Arda Kaşıkçı’dan AKP MKYK’sına Katılan Mesut Özil’e Sert Eleştiriler

AKP’nin 8. Olağan Büyük Kongresi bugün Ankara’da yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tek aday olarak girdiği kongrede, AKP’nin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) da belli oldu. Mesut Özil'in AKP MKYK’sında yer alması ise kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Yayıncı Hasan Arda Kaşıkçı, Özil hakkında eleştirilerde bulunanlar arasındaydı.
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Kaşıkçı, bir yayınında Mesut Özil için sert ifadeler kullanarak AKP MKYK’sında bulunmasını eleştirdi.
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“Fatih Terim gitti yalvardı ailesine Türk Milli Takımı’na gelsin diye. Bunun da ‘Ben kendimi Alman hissediyorum’ diye açıklaması var. Tam samimiyetsiz, hamasi, 2025 Türkiye’sinin milliyetçisi bu.” diye konuştu.
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