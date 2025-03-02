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Tesettürü Bırakıp Modellik Kariyerine Adım Attı: "Zehrainşallah" Eleştirilerin Odağı Oldu!

Tesettürü Bırakıp Modellik Kariyerine Adım Attı: "Zehrainşallah" Eleştirilerin Odağı Oldu!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
02.03.2025 - 14:19

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Geçtiğimiz günlerde tesettürü bıraktığını açıklayarak dikkatleri üzerine çeken influencer @zehrainşallah, şimdi ise modellik kariyerine adım atarak yeniden gündemde. Eğlenceli içerikleri ve enerjik paylaşımlarıyla geniş bir takipçi kitlesine sahip olan @zehrainşallah, modellik yaptığı bir günü kameraya alarak takipçileriyle paylaştı.

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Video kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşarak viral oldu. Ancak, bu karar sadece beğenileri değil, aynı zamanda eleştirileri de beraberinde getirdi.

Video kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşarak viral oldu. Ancak, bu karar sadece beğenileri değil, aynı zamanda eleştirileri de beraberinde getirdi.

Tesettürü bırakmasıyla sosyal medyada oldukça konuşulan influencer, model olduğunu duyurduğunda da farklı tepkilerle karşılaştı.

Tesettürü bırakmasıyla sosyal medyada oldukça konuşulan influencer, model olduğunu duyurduğunda da farklı tepkilerle karşılaştı.

Kimileri, modelliğin @zehrainşallah’a çok yakıştığını belirterek onu desteklerken, birçok sosyal medya kullanıcısı ise eleştirilerde bulundu.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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