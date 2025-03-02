Tesettürü Bırakıp Modellik Kariyerine Adım Attı: "Zehrainşallah" Eleştirilerin Odağı Oldu!

Geçtiğimiz günlerde tesettürü bıraktığını açıklayarak dikkatleri üzerine çeken influencer @zehrainşallah, şimdi ise modellik kariyerine adım atarak yeniden gündemde. Eğlenceli içerikleri ve enerjik paylaşımlarıyla geniş bir takipçi kitlesine sahip olan @zehrainşallah, modellik yaptığı bir günü kameraya alarak takipçileriyle paylaştı.
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Video kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşarak viral oldu. Ancak, bu karar sadece beğenileri değil, aynı zamanda eleştirileri de beraberinde getirdi.
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Tesettürü bırakmasıyla sosyal medyada oldukça konuşulan influencer, model olduğunu duyurduğunda da farklı tepkilerle karşılaştı.
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