Tesettürü Bırakıp Modellik Kariyerine Adım Attı: "Zehrainşallah" Eleştirilerin Odağı Oldu!

Geçtiğimiz günlerde tesettürü bıraktığını açıklayarak dikkatleri üzerine çeken influencer @zehrainşallah, şimdi ise modellik kariyerine adım atarak yeniden gündemde. Eğlenceli içerikleri ve enerjik paylaşımlarıyla geniş bir takipçi kitlesine sahip olan @zehrainşallah, modellik yaptığı bir günü kameraya alarak takipçileriyle paylaştı.