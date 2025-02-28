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2 Yılda 120 Kilodan 57 Kiloya Düşen Kadın, Yaşadığı Şaşırtıcı Değişimi Paylaştı

2 Yılda 120 Kilodan 57 Kiloya Düşen Kadın, Yaşadığı Şaşırtıcı Değişimi Paylaştı

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
28.02.2025 - 17:50

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Kilo vermek, sadece bedensel değil, psikolojik ve yaşam kalitesi üzerinde de önemli etkiler yaratır. Zayıflama süreci, bireylerin özgüvenini artırabilir, beden imajını iyileştirebilir ve genel yaşam memnuniyetini yükseltebilir. Kişilerin zaman içerisinde geçirdikleri değişim ise onları adeta başka birine dönüştürebilir. Bu tür bir dönüşüm yaşayanlardan biri de @melikewiccan0 isimli TikTok kullanıcısı oldu.

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2 yıl içinde 63 kilo vererek 57 kiloya düşen kadın, geçirdiği dönüşümü sosyal medya takipçileriyle paylaştı.

2 yıl içinde 63 kilo vererek 57 kiloya düşen kadın, geçirdiği dönüşümü sosyal medya takipçileriyle paylaştı.

Paylaştığı video, izleyenleri hem duygulandırdı hem de kadının şaşırtıcı değişimi şaşkınlığa sebep oldu.

Paylaştığı video, izleyenleri hem duygulandırdı hem de kadının şaşırtıcı değişimi şaşkınlığa sebep oldu.

Video için👇📹

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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