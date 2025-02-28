2 Yılda 120 Kilodan 57 Kiloya Düşen Kadın, Yaşadığı Şaşırtıcı Değişimi Paylaştı

Kilo vermek, sadece bedensel değil, psikolojik ve yaşam kalitesi üzerinde de önemli etkiler yaratır. Zayıflama süreci, bireylerin özgüvenini artırabilir, beden imajını iyileştirebilir ve genel yaşam memnuniyetini yükseltebilir. Kişilerin zaman içerisinde geçirdikleri değişim ise onları adeta başka birine dönüştürebilir. Bu tür bir dönüşüm yaşayanlardan biri de @melikewiccan0 isimli TikTok kullanıcısı oldu.