İçerik Üreticisi İvgen, Türkiye’deki Ürün Fiyatlarını ve Kaybolan Fiyat Algısını Tiye Aldı

Kaynak: https://www.instagram.com/ivgenn/
Ekonomik zorluklar ve hayat pahalılığı, vatandaşların fiyat algısını değiştirdi. Sürekli gelen zamlar nedeniyle artık neyin pahalı, neyin uygun olduğunu ayırt etmek zorlaştı. Bu durumu mizahi bir dille ele alan içerik üreticisi @ivgenn, “Fiyat Algısız Türkiye” başlıklı bir video paylaştı ve milyonlarca izlenmeye ulaştı.
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İçerik üreticisi, ürün fiyatlarının sürekli artması ve insanların fiyatlara karşı duyarsız hale gelmesini mizahi bir şekilde ele aldı.
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İvgen'in, esprili anlatımıyla paylaştığı video "İzahı olmayan şeylerin mizahı olur" dedirtti.
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