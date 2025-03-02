İçerik Üreticisi İvgen, Türkiye’deki Ürün Fiyatlarını ve Kaybolan Fiyat Algısını Tiye Aldı

Ekonomik zorluklar ve hayat pahalılığı, vatandaşların fiyat algısını değiştirdi. Sürekli gelen zamlar nedeniyle artık neyin pahalı, neyin uygun olduğunu ayırt etmek zorlaştı. Bu durumu mizahi bir dille ele alan içerik üreticisi @ivgenn, “Fiyat Algısız Türkiye” başlıklı bir video paylaştı ve milyonlarca izlenmeye ulaştı.