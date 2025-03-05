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En Tatlı Hangisi Seçemedik! Friends Karakterlerinin Çocukluk Görünümleri Yapay Zeka ile Oluşturuldu

En Tatlı Hangisi Seçemedik! Friends Karakterlerinin Çocukluk Görünümleri Yapay Zeka ile Oluşturuldu

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
05.03.2025 - 12:27

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90'lar ve 2000'lerin en ikonik dizisi Friends, yıllar geçse de hala geniş bir izleyici kitlesine sahip. Monica, Ross, Rachel, Chandler, Joey ve Phoebe, her biri kendine özgü özellikleriyle izleyicilerin kalbine kazınmış ve zamanla kültleşmiş karakterler haline geldi. Ancak Friends karakterlerinin çocukluklarını hiç merak ettiniz mi?

Gelin detaylara birlikte bakalım...

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@junkboxai isimli sosyal medya kullanıcısının paylaştığı videoda, Friends'in ikonik karakterleri yapay zeka teknolojisiyle çocukluk hallerine dönüştürüldü.

@junkboxai isimli sosyal medya kullanıcısının paylaştığı videoda, Friends'in ikonik karakterleri yapay zeka teknolojisiyle çocukluk hallerine dönüştürüldü.

Chandler'ın şirin mimikleri, Phoebe'nin tatlı gülümsemesi ve daha fazlası, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Karakterlerin minik halleri, izleyenlerin gözlerinden kalpler çıkmasına neden oldu.

Karakterlerin minik halleri, izleyenlerin gözlerinden kalpler çıkmasına neden oldu.

En tatlı kim sorusuna cevap bulmanın imkansız olduğu video, kısa sürede viral oldu.

Videonun tamamı 👇😍

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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