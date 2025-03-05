En Tatlı Hangisi Seçemedik! Friends Karakterlerinin Çocukluk Görünümleri Yapay Zeka ile Oluşturuldu

90'lar ve 2000'lerin en ikonik dizisi Friends, yıllar geçse de hala geniş bir izleyici kitlesine sahip. Monica, Ross, Rachel, Chandler, Joey ve Phoebe, her biri kendine özgü özellikleriyle izleyicilerin kalbine kazınmış ve zamanla kültleşmiş karakterler haline geldi. Ancak Friends karakterlerinin çocukluklarını hiç merak ettiniz mi?
Gelin detaylara birlikte bakalım...
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@junkboxai isimli sosyal medya kullanıcısının paylaştığı videoda, Friends'in ikonik karakterleri yapay zeka teknolojisiyle çocukluk hallerine dönüştürüldü.
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Karakterlerin minik halleri, izleyenlerin gözlerinden kalpler çıkmasına neden oldu.
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