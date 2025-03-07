2 Yaşındaki Minik Metalci, Hangi Rock Grubunu Dinlediğini Saniyeler İçerisinde Anlıyor!

Çocuklar bazen hayal edebileceğimizden çok daha yetenekli olabiliyorlar! Davranışları ve becerileri daha yeni şekillenen yaşlarda beklenmedik yetenekler ortaya çıkabiliyor. İşte onlardan biri, sosyal medyada viral olan minik bir kız çocuğu oldu. Video, @herkesicinrock isimli sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşıldı ve izleyenleri büyüledi.