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2 Yaşındaki Minik Metalci, Hangi Rock Grubunu Dinlediğini Saniyeler İçerisinde Anlıyor!

2 Yaşındaki Minik Metalci, Hangi Rock Grubunu Dinlediğini Saniyeler İçerisinde Anlıyor!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
07.03.2025 - 12:33

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Çocuklar bazen hayal edebileceğimizden çok daha yetenekli olabiliyorlar! Davranışları ve becerileri daha yeni şekillenen yaşlarda beklenmedik yetenekler ortaya çıkabiliyor. İşte onlardan biri, sosyal medyada viral olan minik bir kız çocuğu oldu. Video, @herkesicinrock isimli sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşıldı ve izleyenleri büyüledi.

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Henüz 2 yaşındaki Şimal, dinlediği şarkıların birkaç saniye içerisinde hangi rock grubuna ait olduğunu anlayabildi.

Henüz 2 yaşındaki Şimal, dinlediği şarkıların birkaç saniye içerisinde hangi rock grubuna ait olduğunu anlayabildi.

Babasıyla eğlenceli bir oyun oynayan Şimal, sadece birkaç saniye dinlediği şarkıları tahmin etmeye çalıştı.

Üstelik, tek bir hata bile yapmadan tüm grupları doğru bildi!

Üstelik, tek bir hata bile yapmadan tüm grupları doğru bildi!

Minik metalci Şimal’in bu şaşırtıcı yeteneği, izleyenleri hem büyüledi hem de şaşkınlık yarattı.

Video için👇📹

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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