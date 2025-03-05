Bir İçerik Üreticisi, Kalp Masajı Eğitimlerinde Cinsiyet Eşitsizliği Olduğunu İddia Etti

Kalp masajı, profesyonel tıbbi yardım gelene kadar hayati öneme sahip bir müdahale olup, kan akışını sürdürmek ve hayatta kalma şansını artırmak için kritik bir rol oynar. İlk yardım eğitimlerinde ise genellikle manken kullanılır. Bu mankenler, acil durumlar ve hayat kurtarıcı müdahalelerin simülasyonu için özel olarak tasarlanmıştır.
Ancak, bir sosyal medya kullanıcısı kalp masajı eğitimlerinde kullanılan mankenlerle ilgili dikkat çekici bir açıklama yaptı. Video @isilergincan isimli içerik üreticisi tarafından paylaşıldı.
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İçerik üreticisi, ilk yardım eğitimlerinde kalp masajı için kullanılan mankenlerin çoğunun düz göğüslü olduğunu vurguladı.
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Sosyal medya kullanıcısı, kalp masajı gibi hayati bir konuda bile cinsiyet eşitsizliğinin olmasını eleştirdi.
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