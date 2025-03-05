onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Niğde'de Beyin Cerrahını 4 Yerinden Bıçaklayan Şahıstan Yapay Zeka İddiası!

Niğde'de Beyin Cerrahını 4 Yerinden Bıçaklayan Şahıstan Yapay Zeka İddiası!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
05.03.2025 - 12:54

İçerik Devam Ediyor

Niğde’de, beyin cerrahlığı yapan Dr. Burak Yörük’ü (34) 4 yerinden bıçaklayan T.S. (62), adliyeye sevk edildi. Olay, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin Cerrahisi Servisi’nde dün öğle saatlerinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle Dr. Yörük ile tedavi için gelen hastası T.S. arasında tartışma çıktı. T.S., tartışma sırasında Dr. Yörük’ü başından ve vücudunun çeşitli bölgelerinden 4 bıçak darbesiyle yaraladı.

Sağlık durumu iyiye giden Yörük’ün, bir süre önce T.S.’nin beyin ameliyatını gerçekleştirdiği öğrenildi.

(DHA)

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Emniyetin sorgusunda T.S., basın mensuplarının “Doktoru neden bıçakladınız?” sorusuna ilginç bir yanıt verdi.

Emniyetin sorgusunda T.S., basın mensuplarının “Doktoru neden bıçakladınız?” sorusuna ilginç bir yanıt verdi.

T.S., “Suçunu itiraf etmiyor. Bana yapay zeka yerleştirdi. Başımda onun cihazları var,” şeklinde konuşarak, saldırısını yapay zeka iddialarına dayandırdı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan T.S., adliyeye sevk edildi ve yargı sürecine başlandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan T.S., adliyeye sevk edildi ve yargı sürecine başlandı.

Olay, hastane personeli ve hasta yakınları arasında büyük şaşkınlık yaratırken, Dr. Yörük’ün hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

O anlar👇📹

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın