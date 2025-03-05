Niğde'de Beyin Cerrahını 4 Yerinden Bıçaklayan Şahıstan Yapay Zeka İddiası!

Niğde’de, beyin cerrahlığı yapan Dr. Burak Yörük’ü (34) 4 yerinden bıçaklayan T.S. (62), adliyeye sevk edildi. Olay, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin Cerrahisi Servisi’nde dün öğle saatlerinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle Dr. Yörük ile tedavi için gelen hastası T.S. arasında tartışma çıktı. T.S., tartışma sırasında Dr. Yörük’ü başından ve vücudunun çeşitli bölgelerinden 4 bıçak darbesiyle yaraladı.

Sağlık durumu iyiye giden Yörük’ün, bir süre önce T.S.’nin beyin ameliyatını gerçekleştirdiği öğrenildi.

(DHA)