Murat Övüç, Güllacın Kilosunun Bin Lira Olmasına Kendi Tarzıyla Tepki Gösterdi!

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, eğlenceli video paylaşımları ve mizahi yaklaşımıyla her zaman dikkat çekiyor. TikTok’ta sıkça kullanılan seslerinden biri haline gelen Övüç, son paylaşımıyla yine gündem yarattı. Tatlıcıları hedef alarak, güllacın kilosunun bin lira olmasına tepki gösterdi.