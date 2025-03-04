Murat Övüç, Güllacın Kilosunun Bin Lira Olmasına Kendi Tarzıyla Tepki Gösterdi!

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, eğlenceli video paylaşımları ve mizahi yaklaşımıyla her zaman dikkat çekiyor. TikTok’ta sıkça kullanılan seslerinden biri haline gelen Övüç, son paylaşımıyla yine gündem yarattı. Tatlıcıları hedef alarak, güllacın kilosunun bin lira olmasına tepki gösterdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Paylaşımında, "Yahu güllaç bu, maliyeti nedir bunun? Tatlıcılar kudurdunuz mu!" diyerek kendi tarzında isyan etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sosyal medya kullanıcıları da Övüç'ün bu isyanına hak verdiler.
Video için👇📹
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın