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Murat Övüç, Güllacın Kilosunun Bin Lira Olmasına Kendi Tarzıyla Tepki Gösterdi!

Murat Övüç, Güllacın Kilosunun Bin Lira Olmasına Kendi Tarzıyla Tepki Gösterdi!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
04.03.2025 - 16:23

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Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, eğlenceli video paylaşımları ve mizahi yaklaşımıyla her zaman dikkat çekiyor. TikTok’ta sıkça kullanılan seslerinden biri haline gelen Övüç, son paylaşımıyla yine gündem yarattı. Tatlıcıları hedef alarak, güllacın kilosunun bin lira olmasına tepki gösterdi.

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Paylaşımında, "Yahu güllaç bu, maliyeti nedir bunun? Tatlıcılar kudurdunuz mu!" diyerek kendi tarzında isyan etti.

Paylaşımında, "Yahu güllaç bu, maliyeti nedir bunun? Tatlıcılar kudurdunuz mu!" diyerek kendi tarzında isyan etti.

Bu esprili ve sert çıkışı, kısa sürede gündem olmayı başardı.

Sosyal medya kullanıcıları da Övüç'ün bu isyanına hak verdiler.

Sosyal medya kullanıcıları da Övüç'ün bu isyanına hak verdiler.

Güllacın yüksek fiyatı hakkında birçok yorum yapıldı ve çoğu kişi, tatlıların fiyatlarının fazlasıyla arttığını belirterek Övüç'e destek verdi.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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