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Alman Tıp Öğrencisi Felix, Türkiye'deki Stajı Hakkında Şaşırtıcı Yorumlar Yaptı

Alman Tıp Öğrencisi Felix, Türkiye'deki Stajı Hakkında Şaşırtıcı Yorumlar Yaptı

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
04.03.2025 - 12:44

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Almanya'dan Türkiye'ye staj yapmak için gelen Felix, Türkleri yorumladığı açıklamalarıyla dikkat çekti. Kübra Türkyılmaz'ın YouTube kanalına konuk olan Felix, Türkiye'ye ilk geldiği andan itibaren yaşadığı şaşkınlıkları ve gözlemlerini samimi bir şekilde paylaştı.

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Felix, ülkemizdeki bazı toplumsal tutumları değerlendirdiği konuşmasında, Türkiye'nin bazı yönleriyle ilgili şaşkınlıklarını dile getirerek şunları söyledi:

Felix, ülkemizdeki bazı toplumsal tutumları değerlendirdiği konuşmasında, Türkiye'nin bazı yönleriyle ilgili şaşkınlıklarını dile getirerek şunları söyledi:

'Türkler kendi memleketini karalayan tek millet olabilir. Ben geldim, burayı çok beğendim. Ama Türkiye’de beni aksine ikna etmeye çalışan bir çoğunluk var.'

Felix, Türkiye'nin güzel yanlarına rağmen, bazı insanların kendilerini ve ülkeyi sürekli olumsuz bir şekilde değerlendirmesinin kendisini şaşırttığını ifade etti.

Felix, Türkiye'nin güzel yanlarına rağmen, bazı insanların kendilerini ve ülkeyi sürekli olumsuz bir şekilde değerlendirmesinin kendisini şaşırttığını ifade etti.

Felix'in bu açıklamaları, Türkiye'deki sosyal ve kültürel yapının nasıl algılandığı konusunda ilginç bir bakış açısı sundu. Bir yandan Türkiye'yi beğenen bir yabancı olarak olumlu bir tutum sergileyen Felix'in, diğer yandan Türklerin kendi memleketlerini eleştiren yaklaşımına dikkat çekmesi gündem oldu.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
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