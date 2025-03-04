Alman Tıp Öğrencisi Felix, Türkiye'deki Stajı Hakkında Şaşırtıcı Yorumlar Yaptı

Felix'in bu açıklamaları, Türkiye'deki sosyal ve kültürel yapının nasıl algılandığı konusunda ilginç bir bakış açısı sundu. Bir yandan Türkiye'yi beğenen bir yabancı olarak olumlu bir tutum sergileyen Felix'in, diğer yandan Türklerin kendi memleketlerini eleştiren yaklaşımına dikkat çekmesi gündem oldu.