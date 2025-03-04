Alman Tıp Öğrencisi Felix, Türkiye'deki Stajı Hakkında Şaşırtıcı Yorumlar Yaptı

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Felix, ülkemizdeki bazı toplumsal tutumları değerlendirdiği konuşmasında, Türkiye'nin bazı yönleriyle ilgili şaşkınlıklarını dile getirerek şunları söyledi:
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Felix, Türkiye'nin güzel yanlarına rağmen, bazı insanların kendilerini ve ülkeyi sürekli olumsuz bir şekilde değerlendirmesinin kendisini şaşırttığını ifade etti.
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