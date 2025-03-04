Usta Sanatçı Edip Akbayram’a Duygusal Veda! Zülfü Livaneli’den Dikkat Çeken Gönderme

“Ve bir ara Edip'e sanatçı müsveddeleri diyen birisi vardı, şimdi adını hatırlamıyorum ama ona verdiği cevabı hatırlıyorum. O demişti ki, ‘Ben bugüne kadar 10-15 başbakan gördüm, şu kadar bakan, bu kadar milletvekili, hiçbirinin adını hatırlamıyorum ama bizim türkülerimiz ayakta.’” sözleriyle Akbayram’ın hafızalara kazınan cevabını yeniden gündeme taşıdı.