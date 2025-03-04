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Usta Sanatçı Edip Akbayram’a Duygusal Veda! Zülfü Livaneli’den Dikkat Çeken Gönderme

Usta Sanatçı Edip Akbayram’a Duygusal Veda! Zülfü Livaneli’den Dikkat Çeken Gönderme

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
04.03.2025 - 15:53

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Türk müziğinin efsane isimlerinden Edip Akbayram, son yolculuğuna uğurlandı. 2 Mart’ta tedavi gördüğü Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde çoklu organ yetmezliği nedeniyle 75 yaşında hayatını kaybeden Akbayram için Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda anma töreni düzenlendi. Törene, sanatçının eşi Ayten Akbayram, kızı Türkü Akbayram, oğlu Ozan Akbayram ve ailesinin diğer üyelerinin yanı sıra sanatçı dostları ve sevenleri katıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da törende yer alarak bir konuşma yaptı.

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Anma töreninde sahneye çıkan Zülfü Livaneli, Edip Akbayram’ın sanatçı duruşunu ve müziğe olan katkılarını vurguladı.

Anma töreninde sahneye çıkan Zülfü Livaneli, Edip Akbayram’ın sanatçı duruşunu ve müziğe olan katkılarını vurguladı.

Livaneli ayrıca, “müsvedde” ifadesini hatırlatarak dikkat çeken bir konuşma yaptı.

Livaneli ayrıca, “müsvedde” ifadesini hatırlatarak dikkat çeken bir konuşma yaptı.

“Ve bir ara Edip'e sanatçı müsveddeleri diyen birisi vardı, şimdi adını hatırlamıyorum ama ona verdiği cevabı hatırlıyorum. O demişti ki, ‘Ben bugüne kadar 10-15 başbakan gördüm, şu kadar bakan, bu kadar milletvekili, hiçbirinin adını hatırlamıyorum ama bizim türkülerimiz ayakta.’” sözleriyle Akbayram’ın hafızalara kazınan cevabını yeniden gündeme taşıdı.

Edip Akbayram, geçmişte de bu eleştirilere, sanat yaşamı boyunca birçok cumhurbaşkanı ve başbakan gördüğünü belirterek yanıt vermişti.

Edip Akbayram, geçmişte de bu eleştirilere, sanat yaşamı boyunca birçok cumhurbaşkanı ve başbakan gördüğünü belirterek yanıt vermişti.

'Sanatçı müsveddeleri ise eğilmeyen, doğruların peşinde koşan insanlar. Ben bunu bir onur olarak kabul ediyorum.' demişti.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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