Usta Sanatçı Edip Akbayram’a Duygusal Veda! Zülfü Livaneli’den Dikkat Çeken Gönderme

Türk müziğinin efsane isimlerinden Edip Akbayram, son yolculuğuna uğurlandı. 2 Mart’ta tedavi gördüğü Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde çoklu organ yetmezliği nedeniyle 75 yaşında hayatını kaybeden Akbayram için Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda anma töreni düzenlendi. Törene, sanatçının eşi Ayten Akbayram, kızı Türkü Akbayram, oğlu Ozan Akbayram ve ailesinin diğer üyelerinin yanı sıra sanatçı dostları ve sevenleri katıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da törende yer alarak bir konuşma yaptı.
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Anma töreninde sahneye çıkan Zülfü Livaneli, Edip Akbayram’ın sanatçı duruşunu ve müziğe olan katkılarını vurguladı.
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Livaneli ayrıca, “müsvedde” ifadesini hatırlatarak dikkat çeken bir konuşma yaptı.
Edip Akbayram, geçmişte de bu eleştirilere, sanat yaşamı boyunca birçok cumhurbaşkanı ve başbakan gördüğünü belirterek yanıt vermişti.
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