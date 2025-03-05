Bolu'daki Yangın Faciasında Hayatını Kaybeden 9 Yaşındaki Alya Altın'dan Geriye Kalan Video Yürekleri Burktu

Bolu'nun Kartalkaya ilçesindeki Grand Kartal Otel'de meydana gelen büyük yangında 78 kişi hayatını kaybetti. Bu korkunç olayda, Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğretim üyesi Dr. Kübra Tonguç Altın ve 10 yaşındaki kızı Alya Altın da yaşamını yitirenler arasındaydı. Baba Hilmi Altın ise yangından yaralı olarak kurtuldu.

Kübra Altın ve Alya Altın'ın acısı hala taze. Ancak geriye tatil öncesinde çekilen bir video kaldı.