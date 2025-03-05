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Bolu'daki Yangın Faciasında Hayatını Kaybeden 9 Yaşındaki Alya Altın'dan Geriye Kalan Video Yürekleri Burktu

Bolu'daki Yangın Faciasında Hayatını Kaybeden 9 Yaşındaki Alya Altın'dan Geriye Kalan Video Yürekleri Burktu

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
05.03.2025 - 11:21

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Bolu'nun Kartalkaya ilçesindeki Grand Kartal Otel'de meydana gelen büyük yangında 78 kişi hayatını kaybetti. Bu korkunç olayda, Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğretim üyesi Dr. Kübra Tonguç Altın ve 10 yaşındaki kızı Alya Altın da yaşamını yitirenler arasındaydı. Baba Hilmi Altın ise yangından yaralı olarak kurtuldu.

Kübra Altın ve Alya Altın'ın acısı hala taze. Ancak geriye tatil öncesinde çekilen bir video kaldı.

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Baba Hilmi Altın, 9 yaşındaki Alya Altın'ın tatil öncesi heyecanını ve mutluluğunu dile getirdiği videoyu sosyal medya hesabından yayınladı.

Baba Hilmi Altın, 9 yaşındaki Alya Altın'ın tatil öncesi heyecanını ve mutluluğunu dile getirdiği videoyu sosyal medya hesabından yayınladı.

Paylaşımı yapan Hilmi Altın, videoya 'Çok şanslıyız...' notunu ekledi.

Alya, tatildeki arkadaşları için yan yana odalar ayarlamaya çalıştığını ve kendilerini çok şanslı hissettiklerini anlattı.

Alya, tatildeki arkadaşları için yan yana odalar ayarlamaya çalıştığını ve kendilerini çok şanslı hissettiklerini anlattı.

Video hepimizin yüreklerinde derin bir acı hissettirirken, yangın faciasında annesiyle birlikte hayatını kaybeden Alya Altın’dan geriye, tatil heyecanını dile getirdiği o video kaldı.

Video için:

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
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