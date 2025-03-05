Avrupa Çıkış Yolu Arıyor: 'Aynı Gemideyiz' Paylaşımına Türklerden Tepki

Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin tartışmasının ardından Batı ittifakı ise çıkmaza girdi. Avrupa, ABD'nin güvenliğini çekmesinin ardından Rusya'ya karşı kendisini savunacak yollar aramaya başladı. Londra'da bir araya gelen liderler, Rusya'ya karşı silahlanmayı artırma kararı aldı.

İngiltere ve Fransa bir aylık ateşkes teklifinde bulunsa da Ukrayna’ya yapılacak olan askeri ve politik desteği sürdürme kararı alındı.

Avrupa liderleri, ABD’ye sunulmak üzere bir Ukrayna barış planı hazırlama konusunda hemfikir oldu. İngiltere Başbakanı, İngiltere, Fransa, Ukrayna ve bazı diğer ülkelerin Ukrayna’yı savunmak için “gönüllüler koalisyonu” oluşturacaklarını belirtti.