Avrupa Çıkış Yolu Arıyor: 'Aynı Gemideyiz' Paylaşımına Türklerden Tepki
Avrupa Çıkış Yolu Arıyor: 'Aynı Gemideyiz' Paylaşımına Türklerden Tepki
Trump'ın yeni dış politikasıyla Batı ittifakı çıkmaza girdi. Avrupa, Ukrayna konusunda ABD'den umudu kesti. İngiltere ve Fransa Ukrayna'da bir aylık ateşkes önerisinde bulundu. Londra'da bir araya gelen liderler, Ukrayna'ya askeri desteği sürdürme kararı aldı. Öte yandan Rusya, Avrupa'ya karşı ağır sözler kullandı.
Bir çıkış yolu arayan Avrupa'da, AB hukuku profesörü Alberto Alemanno bir paylaşım yaptı. 'Hepimiz aynı gemideyiz' diyen Alemanno'nun paylaşımında Türk bayrağının da yer almasına vatandaşlarımızdan tepki yağmaya başladı.
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Trump, ABD'nin dış politikasına yeni bir yön verdi.
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Rusya'nın Avrupa tehditleri artıyor.
Çıkış yolları arayan Avrupa'dan Türkiye paylaşımı geldi.
"Bütün renklerimiz direğe" diyen Alemanno, Türkiye'nin de Avrupa ile aynı gemide olduğunu vurguladı.
Vatandaşlarımızdan ise bu paylaşıma tepki yağıyor;
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Belgelerinizi de unutmayınız.
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Daha çok niyet belgesi...
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"Bir anda aynı gemideyiz..."
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Tarihler 2016'yı gösteriyordu.
"Yıllarca Türkiye, 'Türkiye Avrupa değildir' denilerek dışlandı."
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"Bu sefer de biz Avrupalı değiliz"
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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