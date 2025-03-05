onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Avrupa Çıkış Yolu Arıyor: 'Aynı Gemideyiz' Paylaşımına Türklerden Tepki

Avrupa Çıkış Yolu Arıyor: 'Aynı Gemideyiz' Paylaşımına Türklerden Tepki

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
05.03.2025 - 10:03

Trump'ın yeni dış politikasıyla Batı ittifakı çıkmaza girdi. Avrupa, Ukrayna konusunda ABD'den umudu kesti. İngiltere ve Fransa Ukrayna'da bir aylık ateşkes önerisinde bulundu. Londra'da bir araya gelen liderler, Ukrayna'ya askeri desteği sürdürme kararı aldı. Öte yandan Rusya, Avrupa'ya karşı ağır sözler kullandı. 

Bir çıkış yolu arayan Avrupa'da, AB hukuku profesörü Alberto Alemanno bir paylaşım yaptı. 'Hepimiz aynı gemideyiz' diyen Alemanno'nun paylaşımında Türk bayrağının da yer almasına vatandaşlarımızdan tepki yağmaya başladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Trump, ABD'nin dış politikasına yeni bir yön verdi.

Trump, ABD'nin dış politikasına yeni bir yön verdi.

Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin tartışmasının ardından Batı ittifakı ise çıkmaza girdi. Avrupa, ABD'nin güvenliğini çekmesinin ardından Rusya'ya karşı kendisini savunacak yollar aramaya başladı. Londra'da bir araya gelen liderler, Rusya'ya karşı silahlanmayı artırma kararı aldı. 

İngiltere ve Fransa bir aylık ateşkes teklifinde bulunsa da Ukrayna’ya yapılacak olan askeri ve politik desteği sürdürme kararı alındı. 

Avrupa liderleri, ABD’ye sunulmak üzere bir Ukrayna barış planı hazırlama konusunda hemfikir oldu. İngiltere Başbakanı, İngiltere, Fransa, Ukrayna ve bazı diğer ülkelerin Ukrayna’yı savunmak için “gönüllüler koalisyonu” oluşturacaklarını belirtti.

Rusya'nın Avrupa tehditleri artıyor.

Rusya'nın Avrupa tehditleri artıyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus Basınına ABD ile ilgili açıklamalarda bulundu. ABD'nin Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirmek istediğini söyleyen Lavrov, Avrupa'nın ise savaşın devam etmesini talep ettiğini belirtti.

Lavrov, 'Şimdi, Joe Biden'ın görev süresinin ardından, sağduyuya göre hareket etmek isteyen insanlar geldi. Açıkça tüm savaşları bitirmek istediklerini, barış istediklerini söylüyorlar. Savaş şeklinde 'şenliklerin devamını' kim istiyor? Avrupa' dedi. 

ABD'nin kışkırtıcı bir rol izlemediğini belirten isim, Avrupa'nın ise tahrik edici bir yol benimsediğinin altını çizdi.

Çıkış yolları arayan Avrupa'dan Türkiye paylaşımı geldi.

Çıkış yolları arayan Avrupa'dan Türkiye paylaşımı geldi.

AB Hukuku alanında Jean Monnet Profesörü olan akademisyen, yazar, avukat ve sivil girişimci Alberto Alemanno, AB ve ABD ilişkilerine dair paylaşımlar yapmaya başladı. 

Elon Musk'ın 'ABD, NATO'dan çekilmeli' paylaşımına 'katılıyorum' şeklinde yanıt vermesine tepki gösteren Alemanno 'Peki ya ABD, Avrupa'nın yardımına ihtiyaç duyarsa?' sorusunu yöneltti. 

Alemanno son olarak sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

"Bütün renklerimiz direğe" diyen Alemanno, Türkiye'nin de Avrupa ile aynı gemide olduğunu vurguladı.

"Bütün renklerimiz direğe" diyen Alemanno, Türkiye'nin de Avrupa ile aynı gemide olduğunu vurguladı.
twitter.com

Vatandaşlarımızdan ise bu paylaşıma tepki yağıyor;

Vatandaşlarımızdan ise bu paylaşıma tepki yağıyor;
twitter.com

Hayır. Tüm renkler değil. Direğe çıkmamıza izin vermek için 300 sayfa kişisel belge, tapu, banka hesabı vb. isteyeceksiniz :)

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Belgelerinizi de unutmayınız.

Belgelerinizi de unutmayınız.
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Daha çok niyet belgesi...

Daha çok niyet belgesi...
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

"Bir anda aynı gemideyiz..."

"Bir anda aynı gemideyiz..."
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Tarihler 2016'yı gösteriyordu.

Tarihler 2016'yı gösteriyordu.
twitter.com

"Yıllarca Türkiye, 'Türkiye Avrupa değildir' denilerek dışlandı."

"Yıllarca Türkiye, 'Türkiye Avrupa değildir' denilerek dışlandı."
twitter.com

Sadece Türk olduğumuz için bize turist vizesi bile verilmiyor. En son NATO'dan bile dışlanmamızı istediniz. Savaş söz konusu olduğunda Avrupalı ​​mıyız? Saçmalık!

👇🏻

👇🏻
twitter.com

"Bu sefer de biz Avrupalı değiliz"

"Bu sefer de biz Avrupalı değiliz"
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın