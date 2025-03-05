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ABD Tarihinin En Uzun Konuşması: Donald Trump, Kongre Ortak Oturumunda ABD Halkına Seslendi

ABD Tarihinin En Uzun Konuşması: Donald Trump, Kongre Ortak Oturumunda ABD Halkına Seslendi

Donald Trump
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
05.03.2025 - 08:49

ABD Başkanı Donald Trump, 2. başkanlık döneminin ilk Kongre ortak oturumunda, sınır güvenliğinden ekonomiye, federal yönetimi düzenlemeden dış politikaya kadar birçok alanda attıkları adımlarla 'Amerikan rüyasını' yeniden hayata geçirmeye kararlı olduklarını söyledi.

Panama Kanalı’nı geri alacaklarını söyleyen Donald Trump “Polis memurlarını öldüren herkes için zorunlu idam cezası öngören bir kararname imzaladım' açıklamasını da yaptı. 

İşte Donald Trump’ın 2. Başkanlık döneminin ilk kongresinde yaşananlardan satır başları: 

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Donald Trump, 1 saat 38 dakika süresiyle Kongre tarihinin en uzun başkanlık konuşmasını yaptığı ortak oturumda 20 Ocak'tan bu yana yaptığı faaliyetleri ve bundan sonra yapacaklarını anlattı.

Donald Trump, 1 saat 38 dakika süresiyle Kongre tarihinin en uzun başkanlık konuşmasını yaptığı ortak oturumda 20 Ocak'tan bu yana yaptığı faaliyetleri ve bundan sonra yapacaklarını anlattı.

Konuşmasının başında kendisini protesto ederek konuşmasını bölen Demokrat vekil Al Green'in salondan çıkarılması ise gecenin öne çıkan olayı oldu.

Trump'ın konuşması Cumhuriyetçiler tarafından sık sık ayakta alkışlanırken, Demokratlar ise yerlerinde oturarak Trump'a sessizce tepkilerini gösterdi.

"Amerika geri döndü. Amerikan rüyası durdurulamaz ve ülkemiz bir geri dönüşün eşiğinde" diyen Trump, birçok ABD yönetiminden daha fazla işi 43 günde başardıklarını savundu.

"Amerika geri döndü. Amerikan rüyası durdurulamaz ve ülkemiz bir geri dönüşün eşiğinde" diyen Trump, birçok ABD yönetiminden daha fazla işi 43 günde başardıklarını savundu.

'Modern tarihte ilk kez, Amerikalıların çoğu ülkemizin yanlış yönden ziyade doğru yöne gittiğine inanıyor.' ifadelerini kullanan Trump, ekonomiden sınır güvenliğine birçok alanda imza attığı başkanlık kararnamelerinden tek tek bahsetti.

Donald Trump’ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Donald Trump’ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

'Bize vergi uygulayan bütün ülkelere biz de gümrük vergisi uygulayacağız'

'Polis memurlarını öldüren herkes için zorunlu idam cezası öngören bir kararname imzaladım.”

'Benim yönetimim Panama Kanalı'nı geri alacak ve bunu yapmaya başladık bile. Büyük bir Amerikan şirketi Panama Kanalı çevresindeki iki limanı da satın alacağını açıkladı'

'Amerikan bayrağını Mars gezegenine ve hatta daha da ötesine dikeceğiz'

ABD Başkanı Trump, çocuklara uygulanan cinsiyet değiştirme ameliyatlarını yasakladığını açıkladı.

Yönetiminin Alaska'da Japonya, Güney Kore ve diğer ülkelerin trilyonlarca dolarlık yatırımla ABD'nin ortağı olmak istedikleri, dünyanın en büyükleri arasında yer alan devasa bir doğal gaz bor hattı üzerinde çalıştığını bildiren Trump, 'Ayrıca bu hafta içinde ABD'de kritik minerallerin ve nadir toprak elementlerinin üretimini önemli ölçüde arttırmak üzere tarihi bir adım atacağım” dedi.

Kongre'ye vergi indirimlerini hayata geçirme çağrısında bulunan Trump, tüm gelir vergilerinde kalıcı indirimler istediklerini, bahşişlerden, fazla mesailerden ve sosyal güvenlik ödemelerinden vergi alınmaması gerektiğini belirtti. Trump, vergi indirimlerinin bir parçası olarak, yerli üretim ve tüm imalat üzerindeki vergileri düşürmek istediklerini dile getirdi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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