ABD Tarihinin En Uzun Konuşması: Donald Trump, Kongre Ortak Oturumunda ABD Halkına Seslendi

'Bize vergi uygulayan bütün ülkelere biz de gümrük vergisi uygulayacağız'

'Polis memurlarını öldüren herkes için zorunlu idam cezası öngören bir kararname imzaladım.”

'Benim yönetimim Panama Kanalı'nı geri alacak ve bunu yapmaya başladık bile. Büyük bir Amerikan şirketi Panama Kanalı çevresindeki iki limanı da satın alacağını açıkladı'

'Amerikan bayrağını Mars gezegenine ve hatta daha da ötesine dikeceğiz'

ABD Başkanı Trump, çocuklara uygulanan cinsiyet değiştirme ameliyatlarını yasakladığını açıkladı.

Yönetiminin Alaska'da Japonya, Güney Kore ve diğer ülkelerin trilyonlarca dolarlık yatırımla ABD'nin ortağı olmak istedikleri, dünyanın en büyükleri arasında yer alan devasa bir doğal gaz bor hattı üzerinde çalıştığını bildiren Trump, 'Ayrıca bu hafta içinde ABD'de kritik minerallerin ve nadir toprak elementlerinin üretimini önemli ölçüde arttırmak üzere tarihi bir adım atacağım” dedi.

Kongre'ye vergi indirimlerini hayata geçirme çağrısında bulunan Trump, tüm gelir vergilerinde kalıcı indirimler istediklerini, bahşişlerden, fazla mesailerden ve sosyal güvenlik ödemelerinden vergi alınmaması gerektiğini belirtti. Trump, vergi indirimlerinin bir parçası olarak, yerli üretim ve tüm imalat üzerindeki vergileri düşürmek istediklerini dile getirdi.