ABD Tarihinin En Uzun Konuşması: Donald Trump, Kongre Ortak Oturumunda ABD Halkına Seslendi
ABD Tarihinin En Uzun Konuşması: Donald Trump, Kongre Ortak Oturumunda ABD Halkına Seslendi
ABD Başkanı Donald Trump, 2. başkanlık döneminin ilk Kongre ortak oturumunda, sınır güvenliğinden ekonomiye, federal yönetimi düzenlemeden dış politikaya kadar birçok alanda attıkları adımlarla 'Amerikan rüyasını' yeniden hayata geçirmeye kararlı olduklarını söyledi.
Panama Kanalı’nı geri alacaklarını söyleyen Donald Trump “Polis memurlarını öldüren herkes için zorunlu idam cezası öngören bir kararname imzaladım' açıklamasını da yaptı.
İşte Donald Trump’ın 2. Başkanlık döneminin ilk kongresinde yaşananlardan satır başları:
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Donald Trump, 1 saat 38 dakika süresiyle Kongre tarihinin en uzun başkanlık konuşmasını yaptığı ortak oturumda 20 Ocak'tan bu yana yaptığı faaliyetleri ve bundan sonra yapacaklarını anlattı.
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"Amerika geri döndü. Amerikan rüyası durdurulamaz ve ülkemiz bir geri dönüşün eşiğinde" diyen Trump, birçok ABD yönetiminden daha fazla işi 43 günde başardıklarını savundu.
Donald Trump’ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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