Geceler Boyunca Ev Partileri Veren İş İnsanı Cenk Aşçıoğlu’na Hapis Cezası Verildi
Geceler Boyunca Ev Partileri Veren İş İnsanı Cenk Aşçıoğlu’na Hapis Cezası Verildi
Kaynak: https://www.sozcu.com.tr/sabahlara-ka...
Aşçıoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş İnsanı Cenk Aşçıoğlu’nun başı sabahlara kadar verdiği ev partileri nedeniyle belaya girdi. Aşçıoğlu’nun yüksek sesli müziklerin olduğu ev partilerinden rahatsız olan komşuları ünlü iş insanını mahkemeye verdi. 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan iş insanı Cenk Aşçıoğlu hakkında 2 ay 15 gün hapis cezası verildi.
İşte detaylar…
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Ankara’da yaşanan ilginç olayda ünlü iş insanı Cenk Aşçıoğlu için mahkemeden 2 ay 15 günlük hapis kararı çıktı.
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Mahkemede savunma yapan iş insanı Cenk Aşçıoğlu, huzur bozmaya yönelik herhangi bir eylemde bulunmadığını şikayetlerin asılsız olduğunu öne sürdü.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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O kadar paran varsa bitişik evde değil tamamen müstakil bahçeli evde otur, vizyonsuzluğa bak
Firma reklamı mı bu, ne bu??? 🤔💩🤔💩
İş insanı apartmanda mı oturuyor komşu villa mı ? Ben anlamadım
Yan villada