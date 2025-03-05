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Geceler Boyunca Ev Partileri Veren İş İnsanı Cenk Aşçıoğlu’na Hapis Cezası Verildi

Geceler Boyunca Ev Partileri Veren İş İnsanı Cenk Aşçıoğlu’na Hapis Cezası Verildi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
05.03.2025 - 08:25

Aşçıoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş İnsanı Cenk Aşçıoğlu’nun başı sabahlara kadar verdiği ev partileri nedeniyle belaya girdi. Aşçıoğlu’nun yüksek sesli müziklerin olduğu ev partilerinden rahatsız olan komşuları ünlü iş insanını mahkemeye verdi. 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan iş insanı Cenk Aşçıoğlu hakkında 2 ay 15 gün hapis cezası verildi. 

İşte detaylar… 

Kaynak: https://www.sozcu.com.tr/sabahlara-ka...
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Ankara’da yaşanan ilginç olayda ünlü iş insanı Cenk Aşçıoğlu için mahkemeden 2 ay 15 günlük hapis kararı çıktı.

Ankara’da yaşanan ilginç olayda ünlü iş insanı Cenk Aşçıoğlu için mahkemeden 2 ay 15 günlük hapis kararı çıktı.

Sözcü’de yer alan habere göre; 2022 yılında yaşanan olayda doktor çift Semra Kahraman ve Süleyman Sıtkı Kahraman'ın yan binasına taşınan iş insanı Cenk Aşçıoğlu, zamanla yüksek sesli müzik dinlemeye ve gece geç saatlere kadar partiler düzenlemeye başladı. 

Komşu çift, rahatsızlıklarını kendisine iletmesine rağmen, Aşçıoğlu'nun bu uyarılara aldırmadığı iddia edildi. Uyarıların dikkate alınmamasının ardından çift, polise başvurarak resmi şikayette bulundu.

Mahkemede savunma yapan iş insanı Cenk Aşçıoğlu, huzur bozmaya yönelik herhangi bir eylemde bulunmadığını şikayetlerin asılsız olduğunu öne sürdü.

Mahkemede savunma yapan iş insanı Cenk Aşçıoğlu, huzur bozmaya yönelik herhangi bir eylemde bulunmadığını şikayetlerin asılsız olduğunu öne sürdü.

Ancak savcı, Aşçıoğlu’nun ikazlara rağmen eylemlerine devam ettiğini belirterek cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme, sanığın 'kişilerin huzur ve sükûnunu bozma' suçunu işlediği kanaatine vararak 2 ay 15 gün hapis cezasına hükmetti.

Hakkında 2 ay 15 gün hapis cezası verilen Cenk Aşçıoğlu, suçlamaları reddederken, arkadaşlarıyla vakit geçireceği zaman komşularına haber verdiğini iddia etti.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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Engin Türk

O kadar paran varsa bitişik evde değil tamamen müstakil bahçeli evde otur, vizyonsuzluğa bak

Mesut Mutlu Bahtiyar

Firma reklamı mı bu, ne bu??? 🤔💩🤔💩

Diff. Lock

İş insanı apartmanda mı oturuyor komşu villa mı ? Ben anlamadım

Kar tanesi

Yan villada