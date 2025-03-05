"Günde 130 Hasta Bakıyordum" Diyerek İstifa Etti! Dr. Abdullah Kesgin Sağlık Sistemini Sert Sözlerle Eleştirdi

Türkiye'deki sağlık sektörü, özellikle son yıllarda büyük gelişmeler kaydetmiş olsa da hastanelerdeki yoğunluk ve randevu sisteminin yetersizliği eleştiriliyor. Sağlık sistemine yönelik eleştiriler her geçen gün artarken, bir doktor daha istifa ettiğini açıkladı. Sağlık ocağında görev yapan Dr. Abdullah Kesgin, istifasını duyurduğu videoda sistemin işleyişini sert sözlerle eleştirdi.